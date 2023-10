Trwają poszukiwania Grzegorza Borysa. Policja: jesteśmy zdeterminowani, żeby do niego dotrzeć

czytaj dalej

"Każdy z uczestników narady kierownictwa CBA z szefami delegatur - odpowie. To bezprawie to oczywisty obszar możliwych działań śledczych Sejmu!" - skomentował pytania byłego szefa CBA Pawła Wojtunika do szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego poseł KO Michał Szczerba. Wojtunik w "Faktach po Faktach" spytał publicznie ministra koordynatora służb specjalnych, czy to prawda, że przed wyborami zapadły decyzje o stosowaniu kontroli operacyjnej wobec przedstawicieli ugrupowań opozycyjnych. Roman Giertych uważa, że CBA mogło przygotowywać zamach stanu. Do sprawy odniósł się też były prokurator krajowy.