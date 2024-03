Trwają prace na budowie największej w Polsce hali. Powstaną w niej trzy fregaty Miecznik

Brama wielkości trzech boisk do koszykówki to część największej w polskiej branży stoczniowej hali, której budowa trwa w Gdyni. To właśnie w niej powstaną w trzy nowoczesne fregaty w ramach programu Miecznik dla polskiej Marynarki Wojennej.

W Gdyni na terenie Stoczni Wojennej trwa budowa największej w polskiej branży stoczniowej hali, w której powstaną nowoczesne okręty w ramach programu Miecznik dla Marynarki Wojennej. Będzie ona również jednym z największych tego typu obiektów w Europie.

Budowa największej hali w polskim przemyśle stoczniowym PGZ Stocznia Wojenna

Wysokość hali, w której powstaną kadłuby fregat, to 43 metry, a wliczając zamontowany na dachu zespół urządzeń do wentylacji to nawet 46 metrów. Do prac instalacyjnych i tych związanych z obudową, wykorzystywane są podnośniki o wysięgu do 58 metrów. W tej chwili na budowie jest aż pięć z sześciu tego typu podnośników dostępnych w Polsce.

Wraz z zamontowanym na dachu zespołem urządzeń do wentylacji hala ma 46 metrów wysokości PGZ Stocznia Wojenna

- Miecznik to program budowy trzech fregat obrony Wybrzeża, zlecony przez Agencję Uzbrojenia. Wykonuje je konsorcjum PGZ S.A. ze Stocznią PGZ Stocznia Wojenna w Gdyni. Obecnie Marynarka Wojenna nie posiada tak nowoczesnego okrętu, a głównym zadaniem jest zastąpienie posiadanych już konstrukcji, które powstały w latach 80. - mówi kierownik budowy Mateusz Bigus.

- To bardzo trudne i wymagające zadanie, ale stanowimy super zespół. Udało się pozyskać najlepszych fachowców dostępnych na rynku w Polsce z doświadczeniem międzynarodowym, z doświadczeniem przy budowie podobnych jednostek. Ale trzeba przyznać, że to jest pierwszy w historii polskiego przemysłu, jak i polskiej Marynarki Wojennej tak duży program realizowany na terenie naszego kraju przy pomocy przemysłu polskiego - tłumaczy prezes PGZ Stoczni Wojennej Paweł Lulewicz.

W połowie lutego zamontowana została brama główna Hali Kadłubowej ważąca wraz z maszynownią aż 34 tony. Wymiary tej bramy – 43 m wysokości i 34 m szerokości - najlepiej porównać do powierzchni aż trzech standardowych boisk do koszykówki. Ekipa budowlana przygotowuje się też do instalacji drugiej, zbliżonej wymiarami bramy po przeciwległej stronie budowli.

Pierwsza fregata już powstaje

Równolegle z budową hali na terenie stoczni rozpoczęto już prefabrykację pierwszego z okrętów. Budowa ORP Wicher odbywa się w już istniejącej infrastrukturze.

Jego elementy trafią do nowej hali latem tego roku, gdzie zostaną złożone w całość. Wodowanie zaplanowano na 2026 rok, zaś jego wejście do służby będzie możliwe dopiero w 2029 roku.

Autorka/Autor:ng/tok

Źródło: TVN24