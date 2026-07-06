Trójmiasto Wypadek na terenie gdyńskiej firmy, zginął pracownik Natalia Grzybowska |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni

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Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek około godziny 10 na terenie jednej z firm przy ulicy Hutniczej w Gdyni. Zginął 35-letni mężczyzna. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że został on potrącony przez 45-letniego kierowcę ciężarówki marki DAF, gdy wykonywał prace naprawcze przy pojeździe.

Śmiertelny wypadek na terenie gdyńskiej firmy. Policja wyjaśnia okoliczności Źródło zdjęcia: Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni

Przeprowadzają oględziny, zabezpieczają ślady

Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Przeprowadzają oględziny i zabezpieczają ślady. Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności oraz przyczyn wypadku.

Jak przekazało ZKM Gdynia, w związku ze zdarzeniem zamknięty został fragment ulicy Hutniczej, co spowodowało duże utrudnienia w ruchu.

Zmieniono również trasę autobusów linii R, które skierowano na objazd ulicami Unruga i Pucką. Około godziny 13 połączenie wróciło do normalnego trybu.

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