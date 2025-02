Pod prąd samochodem dostawczym. Nagranie

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w środę, 5 lutego, na ulicy Morskiej w Gdyni. Nagranie otrzymaliśmy od pana Przemysława na Kontakt24 . Na filmie widać, jak kierowca samochodu dostawczego jedzie pod prąd trzypasmową drogą, przeciskając się między innymi autami.

- Teraz w mediach sporo było materiałów o kierowcach, którzy ignorują porządek na drodze i poruszają się pod prąd. W krótkim czasie od doniesień na autostradach sam miałem okazję zobaczyć takiego kierowcę. Podchodziłem właśnie do okna i zauważyłem samochód, który na ulicy obok mojego bloku poruszał się pod prąd. W ostatniej chwili żona podała mi telefon i udało mi się to nagrać - opowiada pan Przemysław.

Zgłoszenie było, ale kierowcy nie znaleźli

- Patrol z ruchu drogowego nie miał interwencji w stosunku do tej osoby, szukali w okolicznym rejonie opisywanego pojazdu i nie potwierdzili tego zdarzenia. Na pewno patrol by tego nie zbagatelizował - powiedział nam oficer prasowy. Dodał, że funkcjonariusze faktycznie sprawdzali kierowcę, ale innego samochodu dostawczego.

Jazda pod prąd

To kolejna w ostatnich dniach niebezpieczna sytuacja z jadącym pod prąd kierowcą. W niedzielę na autostradzie A2 między węzłami Stryków i Łódź Północ doszło do czołowego zderzenia. Zginęła w nim 66-latka, która jechała pod prąd.

Z kolei w pobliżu miejscowości Miedniewice w sobotę wieczorem zderzyły się ford i toyota. Ze wstępnych ustaleń służb pracujących na miejscu wynika, że do wypadku przyczynił się 65-letni kierowca toyoty, który wjechał autostradę pod prąd i doprowadził do czołowego zderzenia. Kierowca toyoty zginął na miejscu, 48-latek kierujący fordem zmarł w szpitalu.

Po tym wypadku kierowcy utworzyli na autostradzie korytarz życia, by ułatwić służbom dotarcie do poszkodowanych. Część z nich jednak skorzystała z okazji i pojechała pod prąd, by nie stać w korku. Nagranie z takiej sytuacji również otrzymaliśmy na Kontakt24.