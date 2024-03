Do zdarzenia doszło w minioną sobotę po godz. 21.00. Funkcjonariusze z gdyńskiej dzielnicy Karwiny otrzymali zgłoszenie, że dwoje dzieci zostało bez opieki, a jedno z nich biega po klatce schodowej.

Ojciec wrócił z meczu pijany

- Policjanci ustalili numery telefonów do rodziców dzieci. Z matką chłopca i dziewczynki nie można było się skontaktować, ponieważ kobieta zostawiła telefon w mieszkaniu. Mundurowi dodzwonili się do ojca dzieci, który był w tym czasie na meczu piłki nożnej. Mężczyzna wrócił do mieszkania i powiedział funkcjonariuszom, że wyszedł na mecz, pozostawiając dzieci pod opieką żony - przekazała podkom. Jolanta Grunert, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.