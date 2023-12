Po powrocie z urlopu w bagażu znalazł jadowitą skolopendrę

- Podczas rozpakowywania bielizny zobaczył ukryte w niej egzotyczne zwierzę. Mężczyzna schwytał je, sprawdził w internecie co to takiego i zadzwonił do nas. Wysłani na miejsce funkcjonariusze Ekopatrolu Straży Miejskiej zabezpieczyli skolopendrę o długości około 10 cm – przekazał rzecznik prasowy gdyńskiej straży miejskiej, Leonard Wawrzyniak.

Skolopendra niepostrzeżenie musiała wkraść się do bagażu gdynianina, po czym przeleciała tysiące kilometrów samolotem. Nie niepokojona przez nikogo, ukryta w bieliźnie, przetrwała podróż w dobrym stanie – co potwierdzają pracownicy Fundacji Anakonda, której przekazano przybyszkę.

- Podczas spędzania urlopu w klimacie tropikalnym czy subtropikalnym warto przed pakowaniem bagażu sprawdzić walizki, plecaki, buty, kieszenie, czy gdzieś w zakamarkach nie czai się jakieś egzotyczne zwierzę, którego nie chcielibyśmy zawlec do domu. A gdy już mamy spakowany bagaż, nie otwierajmy go bez potrzeby i uważajmy na niego – przestrzega.

Niebezpieczna także dla człowieka

Skolopendra to stawonóg, gatunek południowoamerykańskiego wija. Występuje w rejonach tropikalnych i subtropikalnych, w tym właśnie na Zanzibarze. Może osiągnąć nawet do 35 cm długości. Jej odwłok składa się z wielu segmentów, ma też wiele par nóg. Mimo niepozornego wyglądu stawonóg może być agresywny i należy do jadowitych. Nie należy więc brać go w ręce.