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Trójmiasto

Ponad tona heroiny przechwycona w Gdyni. To jedno z największych ujawnień ostatnich lat

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Ponad tona heroiny przechwycona w Gdyni
Minister spraw wewnętrznych i administracji o udaremnionym przemycie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: CBŚP
Służby przechwyciły ponad tonę heroiny w porcie w Gdyni. Jej czarnorynkowa wartość to blisko 220 mln zł. Jak przekazano, to jedna z największych tego typu akcji w ostatnich latach. "Było to możliwe dzięki zastosowaniu aparatury urządzeń rentgenowskich" - wyjaśnił na konferencji prasowej Minister Finansów Andrzej Domański.

W porcie w Gdyni służby udaremniły jedną z największych prób przemytu heroiny do Polski ostatniej dekady. Do zdarzenia doszło w drugiej połowie marca, jednak informację przekazano dopiero teraz ze względu na trwające czynności procesowe.

Jak poinformował kom. Krzysztof Wrześniowski, rzecznik prasowy Komendanta CBŚP, funkcjonariusze CBŚP oraz Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni przeprowadzili kontrolę czterech kontenerów nadanych ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Z dokumentacji przewozowej wynikało, że transport zawiera ozdobne cegły wykończeniowe.

Transport miał zawierać cegły wykończeniowe
Transport miał zawierać cegły wykończeniowe
Źródło zdjęcia: CBŚP

Kontenery zostały poddane szczegółowej kontroli, w tym prześwietleniu skanerem RTG oraz sprawdzeniu z udziałem psa służbowego wyszkolonego do wykrywania narkotyków. W trakcie działań ujawniono, że deklarowany towar stanowił jedynie przykrycie dla rzeczywistej zawartości transportu. W kontenerach znajdowały się pakunki z heroiną, co potwierdziły również badania testerem narkotykowym.

Zabezpieczono ponad tonę narkotyków
Zabezpieczono ponad tonę narkotyków
Źródło zdjęcia: CBŚP

Szacunkowa czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to blisko 220 mln zł. Do sprawy zatrzymano trzy osoby, a śledztwo ma charakter rozwojowy.

Jak poinformowano, działania były możliwe dzięki ścisłej współpracy międzynarodowej oraz skoordynowanym działaniom funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej. W ramach współpracy z zagranicznymi służbami funkcjonariusze CBŚP otrzymali od brytyjskiej administracji celnej HM Revenue & Customs informacje, że do portu w Gdyni mogą trafić kontenery zawierające nielegalne substancje.

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Białystok

Wzrost skuteczności służb

Na konferencji prasowej do sprawy odniósł się minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, który przekazał szersze dane dotyczące działań służb w ostatnich miesiącach, wskazując na intensyfikację walki z przestępczością narkotykową.

– W ciągu ostatnich 5 miesięcy zlikwidowano 49 laboratoriów i cztery plantacje konopi. W tym czasie zatrzymano prawie 1200 osób, a 83 osoby usłyszały zarzuty dotyczące kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. To imponujące dane – dodał.

Minister finansów Andrzej Domański, ocenił, że jest udaremniony w marcu przemyt to jedno z największych ujawnień nie tylko w historii Polski, ale również Unii Europejskiej.

Minister finansów o udaremnionym przemycie heroiny
Źródło: TVN24

- Było ono możliwe dzięki zastosowaniu aparatury urządzeń rentgenowskich - powiedział. Jak wyjaśnił, skuteczność służb rośnie dzięki inwestycjom w sprzęt i infrastrukturę kontrolną.

- KAS rok w rok zwiększa liczbę urządzeń na przejściach granicznych. Tylko w zeszłym roku pojawiło się 8 dodatkowych rentgenów. Dzięki inwestycjom w sprzęt i w ludzi z roku na rok liczba ujawnień systematycznie rośnie – podkreślił.

Według danych przywołanych przez ministra, w 2022 roku odnotowano 422 ujawnienia narkotyków, a w 2025 roku liczba ta wzrosła do 1346.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
NarkotykiPrzemytCBŚP
Natalia Grzybowska
Natalia Grzybowska
Dziennikarka tvn24.pl
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