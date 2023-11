18. dzień poszukiwań Grzegorza Borysa. Służby nadal działają na mokradłach

Poniedziałek to osiemnasty dzień poszukiwań Grzegorza Borysa podejrzanego o zamordowanie syna. Od piątku służby skupiają uwagę na niewielkim, około dwuhektarowym obszarze wokół zbiornika wodnego Lepusz w Gdyni. To rejon w pobliżu osiedla, na którym doszło do makabrycznej zbrodni.