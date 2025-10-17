Gdynia. 42-latek podejrzany o serię podpaleń aut z ukraińskimi rejestracjami Źródło: KMP w Gdyni

Zgłoszenia o serii podpaleń aut z ukraińskimi rejestracjami wpływały do gdyńskiej policji od czerwca.

"Początkowo nie wiązano tych zdarzeń, jednak szczegółowa analiza zebranych materiałów pozwoliła na połączenie serii podpaleń i wytypowanie zawężonej grupy potencjalnych sprawców" - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.

Mógł wywołać samozapłon Źródło: KMP Gdynia

Improwizowane mieszaniny wybuchowo-pirotechniczne

Funkcjonariusze, bezpośrednio po kolejnym podpaleniu, zatrzymali 42-letniego mieszkaniec Gdyni. Miał przy sobie pojemniki z pozostałościami sporządzonych mieszanek substancji łatwopalnych.

W mieszkaniu mężczyzny zabezpieczono natomiast szereg pojemników z zawartością cieczy oraz substancji, które we wstępnej opinii biegłego mogą służyć jako improwizowane mieszaniny wybuchowo-pirotechniczne. Biegły stwierdził wstępnie, że zabezpieczone substancje mogą wytworzyć mieszaninę zdolną do samozapłonu, która wypełnia kryteria definicji materiałów wybuchowych.

Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności Źródło: KMP Gdynia

Straty na co najmniej 262 tys. zł

"Zamiarem sprawcy było niszczenie pojazdów na ukraińskich tablicach, ale w wyniku jego działań ulegały spaleniu także pojazdy na polskich rejestracjach, należące do mieszkańców Gdyni"– zaznaczają policjanci.

42-latek usłyszał zarzuty zniszczenia pojazdów. Straty oszacowano na kwotę nie mniejszą niż 262 tysiące złotych.

Mężczyzna trafił, decyzją sądu, na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

W mieszkaniu zabezpieczono szereg narzędzi Źródło: KMP Gdynia

