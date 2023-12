Pięciomiesięczny kociak, w torebce, trafił do urzędu pracy

- Bezdomny, bezradny mały zwierzak, na przystanku, nieopodal drogi krajowej, wystarczyłaby chwila, żeby doszło do nieszczęścia, więc nie namyślając się wiele wsadziłam go do torebki, wsiadłam z nim do autobusu i dotarłam z kotem do pracy – mówi Jolanta Klauze, dyrektorka PUP w Gdyni.