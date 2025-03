Okręt podwodny udostępniony zwiedzającym

Okręt podwodny ORP Sokół zostanie udostępniony zwiedzającym Źródło: TVN24

Były okręt podwodny Marynarki Wojennej RP ORP Sokół po 5 latach oczekiwania stał się częścią ekspozycji Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Już od jutra zwiedzający będą mogli zobaczyć wnętrza jednostki, która przez kilkanaście lat służyła pod biało-czerwoną banderą.

ORP Sokół zakończył swoją służbę dla Marynarki Wojennej w 2018 roku. Dwa lata później Minister Obrony Narodowej zdecydował o przekształceniu jednostki w obiekt muzealny.

Udostępnienie jej zwiedzającym pierwotnie zaplanowano na czerwiec 2022 roku. Realizację planów opóźniły jednak złożone procedury i trudności techniczne. Zabezpieczenie osprzętu, gruntowne czyszczenie, czy pozyskiwanie brakujących elementów z magazynów Marynarki Wojennej wymagało czasu, a także pokonania licznych przeszkód.

Kilka miesięcy temu okręt został przetransportowany do Nabrzeża Pomorskiego na pływającym pontonie, a następnie przetoczony na wieloosiowych wózkach do miejsca docelowego. Spoczął w specjalnie zaprojektowanej żelbetonowej niecce. Jego wnętrze przygotowano tak, by w maksymalnym stopniu oddało jego wygląd z okresu aktywnej służby.

Od wtorku będzie można go zwiedzać. W poniedziałek odbył się pokaz dla prasy.

Codziennie do środka okrętu będzie mogło wejść jednocześnie maksymalnie 10 osób. Zwiedzający będą mieli do dyspozycji bilety na konkretną godzinę, które będzie można nabyć zarówno w kasach muzeum, jak i online. Zwiedzanie zostanie podzielone na tury w godzinach 10-17.

16 lat służby w polskiej Marynarce Wojennej RP

ORP Sokół wszedł do służby w polskiej Marynarce Wojennej w 2002 roku jako jeden z czterech okrętów typu Kobben, przekazanych Polsce przez Norwegię na mocy międzyrządowej umowy. Wyprodukowane w latach 60. dzięki wsparciu finansowemu USA Kobbeny miały pierwotnie stanowić wzmocnienie norweskiej flanki NATO. Stacjonowały w Bergen aż do XXI w., kiedy to zdecydowano się wycofać je z aktywnej służby.

Włączenie Kobbenów do polskiej floty podwodnej miało istotne znaczenie dla jej unowocześnienia. Oprócz Sokoła, w skład dywizjonu weszły także okręty Kondor, Sęp i Bielik, a Jastrząb był wykorzystywany jako magazyn części. Sokół przez lata uczestniczył w operacjach wojskowych, zarówno krajowych, jak i sojuszniczych, w tym w działaniach NATO na wodach Bałtyku i Morza Śródziemnego.

