Obława na 44-latka, poszukiwania "w konkretnym miejscu". Tymczasowy zakaz wejścia do lasu 

Trwa obława na 44-letniego Grzegorza Borysa, podejrzanego o zabójstwo swojego sześcioletniego syna. Na razie przełomu nie ma. Policja zaapelowała także, by przez najbliższe godziny nie wchodzić do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego między Karwinami a Chwarznem. W akcji jest ponad tysiąc funkcjonariuszy i dwa śmigłowce. Do akt śledztwa włączono krótki list, który znaleziono na miejscu zbrodni. - Będziemy poddawać go badaniom grafologa, by ustalić, czy mógł go napisać mężczyzna poszukiwany za zabójstwo - informuje prokuratura.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Poniedziałek to kolejny dzień poszukiwań Grzegorza Borysa, żołnierza podejrzanego o zabójstwo swojego sześcioletniego syna.

Obława trwa od piątku. Policja informację o zabójstwie sześciolatka przy ul. Górniczej w Gdyni otrzymała w piątek około godz. 10. Po godz. 13. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku opublikowała wizerunek oraz dane poszukiwanego w tej sprawie ojca chłopca - 44-letniego Grzegorza Borysa.

"W przypadku uzyskania informacji na temat miejsca pobytu mężczyzny prosimy o niezwłoczny kontakt z Komendą Miejską Policji w Gdyni 47 74 21 222 (oficer dyżurny jednostki) lub na numer alarmowy 112" - podała Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku. Policja podkreśla, aby nie podejmować prób ujęcia poszukiwanego mężczyzny samodzielnie. W przypadku zauważenia mężczyzny należy zapisać godzinę, kiedy widzieliśmy poszukiwanego i orientacyjną lokalizację, i dzwonić na numer 112 albo na numer policji w Gdyni.

Kolejny dzień obławy na podejrzanego o zabójstwo sześcioletniego syna PAP/Adam Warżawa

Przeczesują Trójmiejski Park Krajobrazowy. Prośba od policji dotycząca lasu

- W poniedziałek o godzinie 9 ruszyły terenowe poszukiwania. Z uwagi na pracę funkcjonariuszy nie ujawniamy miejsca, gdzie są one przeprowadzane. To tereny leśne okalające Trójmiasto - powiedziała w poniedziałek rano rzeczniczka prasowa KWP w Gdańsku komisarz Karina Kamińska. Wyjaśniła, że w dyspozycji oficera prowadzącego akcję jest ponad tysiąc funkcjonariuszy - policjanci, strażacy, żołnierze, strażnicy leśni i grupy poszukiwawcze. W działania zaangażowane są też psy tropiące.

- Poszukiwania nie zostały przerwane ani na minutę - podkreśliła. Jak relacjonował reporter TVN24 Adam Krajewski, policja informuje, że ma kilka sygnałów, które pozwalają na prowadzenie obławy "na taką skalę i w tym konkretnym miejscu".

Kolejny dzień obławy na podejrzanego o zabójstwo sześcioletniego syna PAP/Adam Warżawa

Jak poinformował reporter TVN24 Adam Krajewski, aktualnie działania skupione są na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Poszukiwania obejmują coraz większy obszar. Ale na tym obława się nie kończy - przeczesywane są także inne lasy na terenie Gdyni i wokół Trójmiasta.

Po południu policja opublikowała apel do mieszkańców związany z miejscem poszukiwań.

Policja poprosiła, by przez najbliższe godziny nie wchodzić do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego między Karwinami a Chwarznem. "Z uwagi na prowadzone czynności poszukiwawcze w konkretnym miejscu apelujemy, by przez najbliższe godziny nie wchodzić do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego między gdyńskimi dzielnicami Karwiny i Chwarzno" - przekazała PAP rzecznik prasowy KWP w Gdańsku kom. Karina Kamińska.

Miejsce poszukiwań podejrzanego - las między Karwinami a Chwarznem Google Maps

"W związku z tym, by nie zacierać śladów i nie przeszkadzać funkcjonariuszom w akcji, kierujemy do Państwa oficjalną prośbę, aby nie wchodzić do lasu na tym odcinku" - czytamy we wpisie Pomorskiej Policji na portalu X.

Na ulicach Gdyni - oprócz zwiększonej liczby radiowozów - można zobaczyć też zaparkowane białe busy policyjne. Są to lokalne centra informacyjne - w tych samochodach policjanci na elektronicznych mapach śledzą, gdzie znajdują się poszczególni funkcjonariusze.

Oprócz sprawdzania terenu prowadzone są równolegle czynności operacyjne. Prowadzone są kontrole drogowe. W działania włączeni są policjanci wszystkich pionów, nie tylko z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, ale też z innych jednostek w kraju.

Dodatkowo Żandarmeria Wojskowa pilnuje bloku, w którym mieszkał mężczyzna, na wypadek gdyby poszukiwany miał się pojawić w jego okolicy.

Dzielnica, gdzie prowadzona jest obława na podejrzanego o zabójstwo sześcioletniego syna TVN24

Jak przekazała policjantka, kierowcy muszą się liczyć z policyjnymi kontrolami m.in. na Obwodnicy Trójmiasta. Nie ujawniła miejsc, w których takie kontrole będą prowadzone.

Początkowo poszukiwania utrudniały wichura i ulewny deszcz. Od niedzieli pogoda jest już znacznie lepsza.

List w mieszkaniu, gdzie doszło do zbrodni. Zapisek zbada grafolog

Jak podała PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk, w poniedziałek zastępca Prokuratora Okręgowego w Gdańsku Wydziału ds. Wojskowych podjął decyzję o przejęciu do dalszego prowadzenia śledztwa, którym do tej pory zajmowała się Prokuratura Rejonowa w Gdyni.

Jak ustaliła Wirtualna Polska, 44-latek w dniu zabójstwa pozostawił w domu list. Zapisek o treści "przepraszam za wszystko, wszyscy jesteście bestiami" został włączony do akt śledztwa. Tę informację - w rozmowie z tvn24.pl - potwierdziła prokuratura. - Mamy taki krótki zapisek. Będziemy poddawać go badaniom grafologa, by ustalić, czy mógł go napisać mężczyzna poszukiwany za zabójstwo - mówi nam Wawryniuk.

W poniedziałek w południe do akcji zostanie zaangażowany śmigłowiec policyjny Bell, który jest na wyposażeniu warszawskiej policji. Od rana w działaniach udział bierze też wojskowy śmigłowiec.

Śmigłowiec nad Gdynią Kontakt 24

- Szukamy go zarówno żywego, jak i martwego. Szukamy z wody, z lądu, z powietrza - podkreślała kom. Kamińska w rozmowie z reporterem "Faktów TVN" Janem Błaszkowskim. Jak relacjonował reporter, psy tropiące doprowadziły do pobliskiego stawu, ale tam ślad się urwał, a przeszukanie zbiornika nie dało rezultatów.

Dzielnica, gdzie prowadzona jest obława na podejrzanego o zabójstwo sześcioletniego syna TVN24

Policja apelowała, aby nie przyjeżdżać z ciekawości w miejsca, w których trwają poszukiwania, bowiem zakłóca to pracę mundurowych.

Nagranie z warsztatu samochodowego

Policja w weekend opublikowała kolejne zdjęcia i nagranie, które pokazuje 44-latka. Pochodzi ono z warsztatu samochodowego, który Grzegorz Borys odwiedził kilka dni przed zabójstwem. Pokazuje ono m.in., w jaki sposób mężczyzna się porusza.

"Może być podobnie lub tak samo ubrany" - informują mundurowi.

Prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu Grzegorzowi Borysowi zarzutu przestępstwa z art. 148 par. 2 pkt 1 Kk, czyli zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Skierowano również wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Grzegorz Borys jest poszukiwany listem gończym jako podejrzany na terenie całego kraju.

Prokuratura o wstępnych wynikach sekcji zwłok sześciolatka

W sobotę wieczorem odbyła się sekcja zwłok dziecka, która potwierdziła, że zginęło ono w wyniku ran ciętych szyi.

- Ze wstępnych ustaleń biegłego wynika, że przyczyną śmierci dziecka był wstrząs krwotoczny, współistniejący z niedotlenieniem mózgu, w wyniku masywnego krwotoku z uszkodzonych dużych naczyń krwionośnych w obrębie rozległej rany ciętej szyi - poinformowała Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku..

Zabójstwo sześciolatka w Gdyni

Policja o zabójstwie sześciolatka przy ul. Górniczej w Gdyni została zaalarmowana w piątek około godz. 10. Po godz. 13 Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ujawniła na swoich kanałach w mediach społecznościowych wizerunek oraz dane poszukiwanego w tej sprawie mężczyzny - to ojciec chłopca 44-letni Grzegorz Borys. Ma 44 lata i 185 cm wzrostu.

Poszukiwanie Grzegorza Borysa Policja Pomorska

Na opublikowanym przez policję zdjęciu ścigany jest w mundurze Marynarki Wojennej RP. Żandarmeria Wojskowa potwierdziła, że mężczyzna jest czynnym żołnierzem Wojska Polskiego. Osoby, które wiedzą, gdzie może przebywać, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Gdyni pod numerem telefonu 47 74 21 222 lub na numer alarmowy 112.

Ciało sześciolatka znalazła jego matka. W mieszkaniu był też martwy pies.

Trwa policyjna obława za 44-letnim Grzegorzem Borysem podejrzewanym o zabójstwo swojego 6-letniego syna PAP

