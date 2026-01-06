Mężczyzna wlał coś do octu i go odstawił. Szuka go policja

Do zdarzenia doszło 5 stycznia w Gdyni. W godzinach popołudniowych, do jednego ze sklepów przy ul. Wójta Radtkego wszedł mężczyzna, który ingerował w zawartość butelki z octem znajdującej się na sklepowej półce. Mężczyzna otworzył zabezpieczenie opakowania, przelał do środka nieznaną substancję, po czym ponownie zamknął butelkę i odłożył ją na miejsce.
Apel policji
Policjanci próbują ustalić tożsamość mężczyzny oraz szczegółowe okoliczności zdarzenia.
- Osoby, które rozpoznają mężczyznę z nagrania lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości, prosimy o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Gdyni pod numerem alarmowym 112 lub numerem telefonu 47 74 21 155 - przekazali funkcjonariusze.
