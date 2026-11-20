Trójmiasto Nielegalnie latał dronem i nagrywał okolice portu morskiego. Zatrzymała go policja Damian Nowicki |

Zatrzymano dwóch obywateli Ukrainy podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Rosji (10.11.2026) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Komenda Miejska Policji w Gdyni

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Do zdarzenia doszło w rejonie Nabrzeża Francuskiego przy ul. Polskiej w Gdyni. Osobę wykonującą lot bezzałogowym statkiem powietrznym nad terenem portu zauważył pracownik ochrony, który natychmiast powiadomił policję. Skierowani na miejsce funkcjonariusze podjęli interwencję chwilę po otrzymaniu zgłoszenia i zatrzymali 40-latka.

W trakcie czynności ustalono, że lot odbywał się w przestrzeni powietrznej objętej ograniczeniami. Mężczyzna nie miał wymaganych uprawnień ani licencji, a także nie zgłosił lotu i nie uzyskał stosownego zezwolenia.

- Zatrzymany usłyszał dwa zarzuty: naruszenia zasad ruchu lotniczego oraz przestrzeni powietrznej, a także wykonywania lotu bez uprawnień. Za naruszenie przestrzeni powietrznej grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności, a za lot bez uprawnień - do roku pozbawienia wolności - poinformował aspirant Marek Kobiałko, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni.

Policja apeluje do operatorów dronów o każdorazowe sprawdzanie obowiązujących ograniczeń przed rozpoczęciem lotu, ze szczególnym uwzględnieniem rejonów portów morskich, lotnisk i obiektów infrastruktury krytycznej.