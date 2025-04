Kurhany sprzed tysięcy lat na budowie obwodnicy

Do zdarzenia doszło w Gdyni Witominie Źródło: Google Maps

Na terenie budowy obwodnicy Witomina w Gdyni odkryto trzy kurhany, skrywające siedem grobów. Były w nich między innymi urny.

Na terenie budowy przyszłej obwodnicy Witomina trwają obecnie pierwsze w Gdyni badania, związane z odnalezieniem kurhanów. Archeolodzy szczegółowo badają grobowce, które skrywają kopce. Jak przekazał urząd miasta, na pierwszym kurhanie prace zostały już zakończone.

Grobowce sprzed ponad 2 tysięcy lat na terenie budowy Obwodnicy Witomina Źródło: Gdynia.pl/Magdalena Czernek

- W kurhanie o konstrukcji kamienno-ziemnej odkryliśmy dwa pochówki. Pierwszy znajdujący się w centrum kurhanu. Była to skrzynia kamienna zawierająca jedną popielnicę. Po charakterze tego pochówku, jego konstrukcji, jednoznacznie możemy go powiązać z grupą kaszubską kultury łużyckiej, czyli kulturą, która funkcjonowała na Pomorzu w okresie IV-V okresu epoki brązu, czyli mniej więcej od 1000 do 700 lat przed Chrystusem - wyjaśnił Maciej Stromski, kierownik badań archeologicznych.

Archeolodzy kończą badać również kurhan drugi, gdzie odkryto groby skrzynkowe kultury pomorskiej, datowane na VII-VI wiek p.n.e., w tym urnę twarzową z plastycznym wyobrażeniem twarzy ludzkiej, co jest charakterystyczne dla tej kultury.

Rozpoczęły się też już badania kurhanu trzeciego, który położony jest najbardziej na północ od cmentarzyska.

- Jeszcze nie mamy wyników, kurhan jest w trakcie eksploracji, za kilka dni będziemy mogli coś więcej na ten temat powiedzieć. Natomiast cały teren wokół kurhanów zostanie jeszcze raz bardzo dokładnie sprawdzony, ponieważ jest bardzo duża szansa na to, że kolejne groby skrzynkowe lub też inne pochówki, wokół kurhanów występują i spodziewamy się je odkryć – podsumował Stromski.

Kolejne badania na horyzoncie

Prace nad badaniami kurhanów mają zamknąć się w maksymalnie trzech tygodniach. Teren znalezisk został zabezpieczony, ale na innych odcinkach inwestycji prace nad obwodnicą trwają nadal.

- Na pozostałym obszarze inwestycji pod budowę obwodnicy Witomina, wykonawca równolegle kontynuuje roboty zgodnie z harmonogramem. Są to roboty ziemne, wycinka drzew pod nadzorem przyrodniczym i usuwanie kolizji instalacji oświetleniowej - przekazał Bartłomiej Austen, wiceprezydent Gdyni.

Na terenie inwestycji budowy Obwodnicy Witomina, badaniami archeologicznymi objęte zostaną także pozostałości z czasów II wojny światowej. To 32 obiekty: leje bombowe, schrony, stanowiska bojowe czy linie okopów.