Dwa śmiertelne wypadki na Pomorzu. Nie żyją rowerzysta i pieszy

Do zdarzenia doszło w Kamieńcu Źródło: Google Eart

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do pierwszego wypadku doszło w sobotę około godziny 5.30 na ulicy Hutniczej w Gdyni.

– W trakcie wyjazdu śmieciarki z terenu bazy doszło do zderzenia. Mimo próby ominięcia pojazdu przez rowerzystę, nie udało się uniknąć uderzenia. Mężczyzna upadł na jezdnię i doznał ciężkiego urazu głowy. Pomimo natychmiastowej pomocy zespołu ratownictwa medycznego, zmarł na miejscu – przekazała kom. Karina Kamińska z pomorskiej policji.

Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczono monitoring z pojazdu i wykonano szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia, pojazdu i roweru. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Policjanci przekazali, że 64-letni rowerzysta nie miał elementów odblaskowych ani kasku ochronnego.

Śmiertelne potrącenie rowerzysty w Gdyni Źródło: Policja Pomorska

Ciężarówka potrąciła pieszego

Do drugiego śmiertelnego wypadku doszło w Kamieńcu na drodze wojewódzkiej numer 212. Przed godz. 7.00 kierujący ciężarówką potrącił mężczyznę.

- Niestety życia pieszego nie udało się uratować. Zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon - przekazała funkcjonariuszka.

Droga jest zablokowana. Policjanci zorganizowali objazdy i prowadzą czynności pod nadzorem prokuratora. Okoliczności zdarzenia są szczegółowo wyjaśniane.

Rozwiń

OGLĄDAJ: TVN24 HD