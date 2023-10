Dziesiąty dzień obławy na Grzegorza Borysa. Nowy alert RCB dla osób przebywających w Trójmieście i okolicach

Trwa dziesiąty dzień obławy na Grzegorza Borysa podejrzanego o zabójstwo sześcioletniego syna. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w niedzielę kolejny alert na telefony użytkowników przebywających na terenie Trójmiasta i okolic. Policja apeluje, żeby nie wchodzić do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W sobotę do późnych godzin popołudniowych policyjny śmigłowiec krążył nad lasami między Wejherowem a Rekowem Górnym.

Sobotni komunikat policji

"Policjanci oraz żandarmi wojskowi są zdeterminowani w przeszukiwaniu tego konkretnego miejsca z uwagi na to, że wszystkie zabezpieczone ślady m.in. w miejscu zamieszkania podejrzanego oraz konkretne ustalenia i informacje wskazują na to, że mężczyzna jest nastawiony na tryb przetrwania w miejscu, w którym czuje się najbezpieczniej, czyli w lesie. Poszukiwany zabrał ze sobą rzeczy, które - według niego - dadzą mu gwarancję przetrwania. Mężczyzna w mieszkaniu natomiast pozostawił m.in. elektronikę, gotówkę oraz wszystkie niezbędne dokumenty, bez których w środowisku miejskim miałby znacznie utrudnione funkcjonowanie" - podano w komunikacie.

Funkcjonariusze ponowili apel o niewchodzenie do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. "Psy policyjne, które biorą udział w akcji, podejmują cały czas tropy. Zapach oraz inne zabezpieczone ślady wskazują na to, że Grzegorz Borysa jest cały czas w TPK" - poinformowała pomorska policja.

Grzegorz Borys poszukiwany. Kolejny alert RCB

Dziewiąty dzień poszukiwań

- Na terenie TPK znaleziono dużo rzeczy, ponieważ nie tylko poszukiwany Grzegorz Borys uprawiał tam bushcraft. Na pewno coś znaleziono, natomiast nie ma informacji wskazujących na to, że znalezione rzeczy należały do poszukiwanego. Trwają ustalenia, do kogo one należały - powiedziała w piątek rzeczniczka Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu kpr. Daria Lubianiec.