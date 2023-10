Dwunasty dzień poszukiwań Grzegorza Borysa. Służby blisko jego domu, nowy ślad w sprawie

Jak na antenie TVN24 przekazał reporter Adam Krajewski, policja potwierdziła informację, że w pobliżu Źródła Marii przy jednym ze zbiorników wodnych w poniedziałek funkcjonariusze znaleźli plecak. Nie podano jeszcze jednak, czy należał on do poszukiwanego. Według nieoficjalnych informacji podanych w poniedziałek przez Wirtualną Polskę, wewnątrz plecaka miała znajdować się gotówka.

We wtorek służby ponownie szukają podejrzanego w okolicach jego domu. Przed południem samochody Żandarmerii Wojskowej i radiowozy policji stanęły na wiadukcie nad Obwodnicą Trójmiasta w Gdyni Fikakowie. Sprawdzane są samochody przejeżdżające przez most w rejonie ulic Górniczej i Źródła Marii. Funkcjonariusze penetrują też las wzdłuż płotu odgradzającego las od jezdni.

Płetwonurkowie przeszukali mokradła

Alert RCB do mieszkańców Gdyni

"Uwaga. Policja prowadzi poszukiwania Grzegorza Borysa. Nie utrudniaj działań służb, nie wchodź do lasu na terenie Gdyni pomiędzy Karwinami i Chwarznem"" - to treść rozesłanej wiadomości.

- Prosimy sprawdzać aktualne alerty RCB na temat terenu poszukiwań, one zmieniają się w zależności od sytuacji. Wczorajszy komunikat dotyczył całego Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, dziś są konkretnie wydzielone miejsca. W przypadku, gdy kierujemy się w obszar nekropolii, zwracamy się z prośbą, aby korzystać z głównych dróg dojścia do cmentarzy, żeby nie skracać sobie drogi przejściem przez tereny leśne - przekazała kom. Karina Kamińska, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.

Apel policji na dzień Wszystkich Świętych

Przed 1 listopada policja wystosowała nowy, specjalny apel do mieszkańców Trójmiasta związany z dniem Wszystkich Świętych. "Prosimy o stosowanie się do alertów RCB oraz apeli policjantów, ponadto w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, o nieskracanie sobie drogi dojścia w rejon nekropolii przez tereny leśne okalające trójmiejskie cmentarze. Prosimy o korzystanie z prowadzących do nich głównych dróg" - brzmi wpis policji.

Policja: wszystkie ślady wskazują, że jest nastawiony na tryb przetrwania

"Policjanci oraz żandarmi wojskowi są zdeterminowani w przeszukiwaniu tego konkretnego miejsca z uwagi na to, że wszystkie zabezpieczone ślady m.in. w miejscu zamieszkania podejrzanego oraz konkretne ustalenia i informacje wskazują na to, że mężczyzna jest nastawiony na tryb przetrwania w miejscu, w którym czuje się najbezpieczniej, czyli w lesie. Poszukiwany zabrał ze sobą rzeczy, które - według niego - dadzą mu gwarancję przetrwania. Mężczyzna w mieszkaniu natomiast pozostawił m.in. elektronikę, gotówkę oraz wszystkie niezbędne dokumenty, bez których w środowisku miejskim miałby znacznie utrudnione funkcjonowanie" - podano w komunikacie.

Funkcjonariusze ponowili apel o niewchodzenie do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. "Psy policyjne, które biorą udział w akcji, podejmują cały czas tropy. Zapach oraz inne zabezpieczone ślady wskazują na to, że Grzegorz Borys jest cały czas w TPK" - poinformowała pomorska policja.

Poszukiwania Grzegorza Borysa

Wiadomo, że Grzegorz Borys fascynował się sztuką przetrwania w terenie. - Na terenie TPK znaleziono dużo rzeczy, ponieważ nie tylko poszukiwany Grzegorz Borys uprawiał tam bushcraft. Na pewno coś znaleziono, natomiast nie ma informacji wskazujących na to, że znalezione rzeczy należały do poszukiwanego. Trwają ustalenia, do kogo one należały - powiedziała w piątek rzeczniczka Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu kpr. Daria Lubianiec.