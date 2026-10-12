Czołowe zderzenie, nie żyją dwie osoby
Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę wieczorem na ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni. Około godziny 18.40 strażacy otrzymali zgłoszenie o czołowym zderzeniu samochodu osobowego z busem.
Mężczyzn nie udało się uratować
- Strażacy wspólnie z zespołem ratownictwa medycznego podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową dwóch mężczyzn podróżujących samochodem osobowym. Pomimo prowadzonych działań ratunkowych, ich życia nie udało się uratować - przekazał młodszy aspirant Dawid Westrych, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.
Zmarli mężczyźni mieli 37 i 40 lat. Jeden był obywatelem Ukrainy, drugi Polski.
Kierowca busa został objęty opieką zespołu ratownictwa medycznego. W działaniach uczestniczyły trzy zastępy straży pożarnej. Okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśnia policja.