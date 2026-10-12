Trójmiasto Czołowe zderzenie, nie żyją dwie osoby Oprac. Natalia Grzybowska |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP Gdynia

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Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę wieczorem na ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni. Około godziny 18.40 strażacy otrzymali zgłoszenie o czołowym zderzeniu samochodu osobowego z busem.

Mężczyzn nie udało się uratować

- Strażacy wspólnie z zespołem ratownictwa medycznego podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową dwóch mężczyzn podróżujących samochodem osobowym. Pomimo prowadzonych działań ratunkowych, ich życia nie udało się uratować - przekazał młodszy aspirant Dawid Westrych, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Zmarli mężczyźni mieli 37 i 40 lat. Jeden był obywatelem Ukrainy, drugi Polski.

Czołowe zderzenie na ulicy Chwaszczyńskiej. Nie żyją dwie osoby Źródło zdjęcia: KMP Gdynia

Kierowca busa został objęty opieką zespołu ratownictwa medycznego. W działaniach uczestniczyły trzy zastępy straży pożarnej. Okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśnia policja.

Źródło: Google Maps