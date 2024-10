czytaj dalej

Brytyjski księgowy John Ormerod pomógł Rosji kupić co najmniej 24 stare tankowce do jej "floty cieni", fundusze dostarczała należąca do Łukoilu firma z siedzibą w Dubaju, a zarządzaniem statkami zajęły się również spóki ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich - wynika ze śledztwa "Financial Timesa". Przewóz ropy przestarzałymi jednostkami to także ogromne zagrożenie dla środowiska zwraca uwagę dziennik.