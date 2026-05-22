Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Chłopiec potrącony na pasach, wysoki mandat dla kierowcy. Nagranie

|
11-latek potrącony przez auto w Gdyni
11-latek wjechał na zielonym - został potrącony przez auto
Źródło wideo: STOP CHAM
Źródło zdj. gł.: SROP CHAM
11-letni chłopiec wjechał na hulajnodze na przejście w Gdyni przy zielonym świetle, chwilę później został potrącony przez kierowcę skręcającego w prawo. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych.

W środę, 20 maja, po godzinie 17 policjanci ruchu drogowego otrzymali zgłoszenie dotyczące zdarzenia na krzyżowaniu ulic Morskiej i Eugeniusza Kwiatkowskiego. Nagranie ze zdarzenia opublikował STOP CHAM.

- Kierujący pojazdem marki Toyota, wykonując manewr skrętu w prawo z ulicu Morskiej w kierunku Estakady Kwiatkowskiego na sygnalizatorze z zieloną strzałką warunkową, nie zachował należytej ostrożności i potrącił 11-letniego chłopca poruszającego się na hulajnodze, który znajdował się na przejściu dla pieszych - informuje tvn24.pl asp. Marek Kobiałko, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.

Kierowca skręcał na strzałce i potrącił dziecko
Kierowca skręcał na strzałce i potrącił dziecko
Źródło zdjęcia: STOP CHAM

Dziecko jechało zgodnie z przepisami

Chłopiec w chwili przejazdu miał zielone światło.

- Dziecko się poruszało na hulajnodze nieelektrycznej - bez napędu, więc ono jest traktowane jako pieszy i mogło przejeżdżać przez przejście dla pieszych - wyjaśnia.

11-latek potrącony przez auto w Gdyni
11-latek potrącony przez auto w Gdyni
Źródło zdjęcia: SROP CHAM

Kierowca ukarany mandatem

32-letni kierujący był trzeźwy. W wyniku zdarzenia chłopiec nie odniósł obrażeń. Sprawca został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 złotych oraz 10 punktami karnymi.

11-latek potrącony na przejściu
11-latek potrącony na przejściu
Źródło zdjęcia: STOP CHAM
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Droga, którą poruszał się 31-latek na hulajnodze
Tragiczny wypadek. Mężczyzna wjechał hulajnogą prosto pod tramwaj
Katowice
13-latka na hulajnodze wjechała w samochód
Jedna straciła panowanie nad hulajnogą, druga wyjechała wprost przed auto
Kielce
Mężczyzna jechał hulajnogą mając blisko 1 promil alkoholu
Pijany jechał na elektrycznej hulajnodze. Ta przejażdżka słono go kosztowała
Wrocław
OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
Michał Radwański jako zawodnik Ciarko PBS Bank Sanok w swoim ostatnim sezonie na lodzie (2014-2015)
Rak, utrata jądra, chemia. Po dwóch latach został mistrzem Polski, po sześciu tatą Alana
Martyna Sokołowska
Pauline Ferrand-Prevot wygrała Tour de France Femmes
Schudła, by wygrać, posypały się gromy. A gdyby była mężczyzną?
Mariusz Czykier
Udostępnij:
Tagi:
GdyniaHulajnogidziecko
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Donald Tusk
Tusk reaguje na decyzję Trumpa
Polska
benzyna dystrybutor shutterstock_2780150635
Tyle zapłacimy za benzynę w weekend
BIZNES
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Śledczy wskazali przyczynę śmierci dwulatka ze żłobka w Ząbkach
WARSZAWA
Tomasz Janeczek
Żurek zawiesił prokuratora Janeczka
Robert Zieliński, Maciej Duda
Britney Spears
"Mogę zrobić wam lazanię", "jestem aniołem". Nagranie z zatrzymania Britney Spears
Kultura i styl
samochody droga zachód słońca shutterstock_2705330975
"Nowe obowiązki" od lipca. "Połowa polskich firm zrezygnuje"
Łukasz Figielski
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Sławosz Uznański-Wiśniewski reaguje. Pisze o "próbie cenzury"
Kapitan Jan Dobrogowski
Nowe informacje o polskim kapitanie statku z hantawirusem
Polska
Donald Trump
Media: Pentagon zaskoczony
Polska
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Zakaz wypowiedzi dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego? Pismo z POLSA
Hubert Kijek
prasa
Dodatkowe pięć tysięcy żołnierzy USA w Polsce. Światowe media komentują
Świat
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Urzędnicy przejęli dom pod budowę drogi. "Tego Ci, Rafał, nie daruję"
Klaudia Kamieniarz
shutterstock_2613100179
Tajlandia ukróca szkodliwy wpływ turystyki. Zmiana dotknie też Polaków
BIZNES
Zdzisław K. (2)
Syn Jacka Kurskiego po ponad 10 latach staje przed sądem
Kacper Sulowski
Anna Maria Żukowska
Prawie 40 tysięcy za kilometrówki Żukowskiej. Czarzasty zabrał głos
Jedną osobę transportowano do szpitala śmigłowcem LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Czołowe zderzenie, śmigłowiec lądował na ulicy. Jedna osoba ranna
WARSZAWA
Książę Andrzej
"Królowa bardzo chce". Nowe dokumenty w sprawie zhańbionego księcia
Świat
Do zdarzenia doszło na stacji Warszawa Powiśle
Milion złotych strat po wypadku na torach. Prokuratura blokuje majątki podejrzanych
WARSZAWA
Zaginiona Elżbieta Wojtacka ma 12 lat
Zaginęła 12-latka. Nie wróciła do domu po spotkaniu ze znajomymi
Kraków
Samochód-zabawka z zamontowanym silnikiem
"Paliwo jest za drogie, więc robię, co mogę". Mini samochód 30-latka hitem sieci
Nawrocki i Trump - Biały Dom
Były człowiek Trumpa ma radę dla Nawrockiego. "Po prostu podnieś słuchawkę"
Świat
Samoloty F-35 Lightning
"Rosjanie nie mają czegoś takiego". Lecą do Polski
Rafał Trzaskowski zawnioskował do ministerstwa kultury w sprawie Pałacu w Wilanowie
Pałac w Wilanowie za darmo. Trzaskowski zawnioskował do ministerstwa
WARSZAWA
pap_20251114_0PS
Awaria w systemie PKP. "Niestety bardziej złożony problem"
BIZNES
Nowe nagranie katastrofy samolotu UPS w USA
Silnik oderwał się od skrzydła. Nowe nagranie z katastrofy
Świat
Szop
Dostali wezwanie o szperaczu w śmietniku, na miejscu zastali to
METEO
pap_20200506_0E8 (1)
Jacek Żalek zatrzymany przez CBA
Maciej Duda, Robert Zieliński
Związki partnerskie
Jest rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa
Budynek Sejmu RP
"Nie będę się bał". Wicemarszałek zapowiada ruch w sprawie kilometrówek
Polska
Tony Carruthers
Odroczono wykonanie kary śmierci. Personel nie mógł znaleźć żyły do wkłucia
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica