Trójmiasto Chłopiec potrącony na pasach, wysoki mandat dla kierowcy. Nagranie Oprac. Svitlana Kucherenko |

11-latek wjechał na zielonym - został potrącony przez auto Źródło wideo: STOP CHAM Źródło zdj. gł.: SROP CHAM

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę, 20 maja, po godzinie 17 policjanci ruchu drogowego otrzymali zgłoszenie dotyczące zdarzenia na krzyżowaniu ulic Morskiej i Eugeniusza Kwiatkowskiego. Nagranie ze zdarzenia opublikował STOP CHAM.

- Kierujący pojazdem marki Toyota, wykonując manewr skrętu w prawo z ulicu Morskiej w kierunku Estakady Kwiatkowskiego na sygnalizatorze z zieloną strzałką warunkową, nie zachował należytej ostrożności i potrącił 11-letniego chłopca poruszającego się na hulajnodze, który znajdował się na przejściu dla pieszych - informuje tvn24.pl asp. Marek Kobiałko, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.

Kierowca skręcał na strzałce i potrącił dziecko Źródło zdjęcia: STOP CHAM

Dziecko jechało zgodnie z przepisami

Chłopiec w chwili przejazdu miał zielone światło.

- Dziecko się poruszało na hulajnodze nieelektrycznej - bez napędu, więc ono jest traktowane jako pieszy i mogło przejeżdżać przez przejście dla pieszych - wyjaśnia.

11-latek potrącony przez auto w Gdyni Źródło zdjęcia: SROP CHAM

Kierowca ukarany mandatem

32-letni kierujący był trzeźwy. W wyniku zdarzenia chłopiec nie odniósł obrażeń. Sprawca został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 złotych oraz 10 punktami karnymi.

11-latek potrącony na przejściu Źródło zdjęcia: STOP CHAM

OGLĄDAJ: TVN24