Chłopiec potrącony na pasach, wysoki mandat dla kierowcy. Nagranie
W środę, 20 maja, po godzinie 17 policjanci ruchu drogowego otrzymali zgłoszenie dotyczące zdarzenia na krzyżowaniu ulic Morskiej i Eugeniusza Kwiatkowskiego. Nagranie ze zdarzenia opublikował STOP CHAM.
- Kierujący pojazdem marki Toyota, wykonując manewr skrętu w prawo z ulicu Morskiej w kierunku Estakady Kwiatkowskiego na sygnalizatorze z zieloną strzałką warunkową, nie zachował należytej ostrożności i potrącił 11-letniego chłopca poruszającego się na hulajnodze, który znajdował się na przejściu dla pieszych - informuje tvn24.pl asp. Marek Kobiałko, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.
Dziecko jechało zgodnie z przepisami
Chłopiec w chwili przejazdu miał zielone światło.
- Dziecko się poruszało na hulajnodze nieelektrycznej - bez napędu, więc ono jest traktowane jako pieszy i mogło przejeżdżać przez przejście dla pieszych - wyjaśnia.
Kierowca ukarany mandatem
32-letni kierujący był trzeźwy. W wyniku zdarzenia chłopiec nie odniósł obrażeń. Sprawca został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 złotych oraz 10 punktami karnymi.