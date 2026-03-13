Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Ponad 11 milionów papierosów bez akcyzy przejętych w Gdyni. Kierowca z zarzutami

Policja zabezpieczyła papierosy bez znaków akcyzy (zdj. ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Gdyni
Źródło: Google Earth
Ponad 11 milionów papierosów bez polskich znaków akcyzy zabezpieczyli funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w Gdyni. Transport przypłynął z Tajlandii i według dokumentów miał trafić na Słowację. Zarzuty przemytu usłyszał kierowca ciężarówki.

Sprawa miała swój początek w lutym 2026 roku, gdy na teren bazy kontenerowej w Gdyni przyjęto kontener nadany w Tajlandii. Z dokumentacji wynikało, że przewożony ładunek stanowią zawory kulkowe, a transport miał trafić do Słowacji. Jednocześnie funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej uzyskali informacje, że w kontenerze mogą znajdować się wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy. W związku z tym rozpoczęli monitorowanie trasy przejazdu ciężarówki przewożącej ładunek.

Podczas obserwacji ustalili, że pojazd zjechał z wyznaczonej trasy tranzytu. Wtedy podjęto decyzję o kontroli kontenera. W jego wnętrzu były kartony z papierosami różnych marek bez polskich znaków akcyzy. Łącznie zabezpieczono 11 milionów 340 tysięcy sztuk papierosów.

Papierosy ukryte w pietruszce. W wykryciu kontrabandy pomógł pies
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Papierosy ukryte w pietruszce. W wykryciu kontrabandy pomógł pies

Białystok

Konsekwencje dla kierowcy ciężarówki

Funkcjonariusze zatrzymali kierowcę ciężarówki, 31-letniego Polaka. Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Gdyni, gdzie przedstawiono mu zarzut przemytu wyrobów akcyzowych. Jak przekazała prokurator Wioleta Noch z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconej akcyzy i VAT mogły sięgać 19,9 miliona złotych.

Podejrzany nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt. Za zarzucane przestępstwo karno-skarbowe grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Awantura po wecie prezydenta. "Trzeba mieć dużo niechęci dla bezpiecznej Polski"
Dowiedz się więcej:

Awantura po wecie prezydenta. "Trzeba mieć dużo niechęci dla bezpiecznej Polski"

Na żywo

Opracowała Natalia Grzybowska

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KGP

Udostępnij:
Tagi:
Krajowa Administracja SkarbowaGdyniaProkuraturaPrzemyt
Czytaj także:
karta platnosc internet shutterstock_2656041237
"Ważne transakcje zrób wcześniej". Utrudnienia w bankach
BIZNES
shutterstock_2505627811
Niezdrowa dieta niszczy pamięć. Naukowcy: wystarczą cztery dni
Zdrowie
imageTitle
Dlaczego na igrzyskach paralimpijskich nie ma najpopularniejszej dyscypliny?
EUROSPORT
shutterstock_2682370207
Legalne aborcje w Polsce. Według NFZ kilkaset zabiegów rocznie
Anna Bielecka
imageTitle
Mourinho ukarany. Władze ligi nie miały litości
EUROSPORT
Amerykańska policja
12-latka straciła przytomność po bójce z koleżanką. Zmarła po trzech dniach
Świat
pap_20200603_0L9
SAFE, KSeF, DORSZ. Rozwiniesz te skróty?
Quizy
Dym w centrum Dubaju
Spadające odłamki uderzyły w budynek w centrum Dubaju
Świat
Marco Rubio
Dlaczego Marco Rubio nosi za duże buty? Jest wyjaśnienie
Świat
Ziemia
Zmiany klimatu wydłużają dobę na Ziemi
METEO
Strażacy gaszą pożar hali (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar magazynu na terenie szpitala. Trwa akcja gaśnicza
Wrocław
Nie żyje 58-latek
Wypadek podczas wycinki drzew. Ciało znalazł spacerowicz
Lublin
Kolizja autobusów na Lotnisku Chopina
Zderzenie autobusów na Lotnisku Chopina
WARSZAWA
Centralny Szpital Kliniczny CKD w Łodzi
Prosiła o aborcję, skierowali ją na oddział psychiatryczny. NFZ ukarał szpital
Łódź
imageTitle
Są pierwsze kary za pierwszoligowy skandal we Wrocławiu
EUROSPORT
Badania pokazują, że przyjazne środowisko na oddziale intensywnej terapii może ograniczać poziom stresu i lęku pacjentów.
Pierwszy taki oddział w Polsce. Leczą nie tylko ciało
Anna Bielecka
Ktoś pozostawił wózek inwalidzki w tramwaju
Wózek inwalidzki podróżował tramwajem. Nie wiadomo, kto go zostawił
WARSZAWA
imageTitle
Trzy dni w wodzie, bez snu. Pobiła rekord dla małej Amelii
EUROSPORT
sprzęt safe PAP
Weto Nawrockiego "będzie kosztowało cały polski przemysł obronny"
RELACJA
epa12815365
Ze łzami w oczach dziękowała Trumpowi. "Wiedziałem, że ją lubię"
Świat
CBA (zdjęcie ilustracyjne)
Jest decyzja Sejmu w sprawie przyszłości CBA
Polska
imageTitle
Odermatt królem Pucharu Świata. Piąty raz z rzędu
EUROSPORT
Klasa szkolna
Pijany nauczyciel w szkole. Miał 1,5 promila
Lubuskie
Trybunał Konstytucyjny
Sejm podjął uchwałę w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Wybrano też nowych sędziów
Polska
Policyjny radiowóz, zdjęcie ilustracyjne
Przejechał psa sąsiadki, grożą mu trzy lata więzienia
WARSZAWA
Sejm
Sejm wybrał nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego
Polska
Przebiśniegi, deszcz, wiosna, przedwiośnie
Pogoda na weekend. Zacznie się zmiana aury
METEO
SAFE sprzęt PAP
Ekonomista o "krytycznym" elemencie SAFE: czynił ten kredyt atrakcyjnym
BIZNES
Rozprawa rozwodowa (zdjęcie ilustracyjne)
Sejm uchwalił "rozwody pozasądowe"
BIZNES
Latająca cysterna KC-135 należąca do Sił Powietrznych USA
Katastrofa powietrznego tankowca. Zginęły co najmniej cztery osoby
Świat
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica