Dzik zaatakował kobietę. Trafiła do szpitala, jest w stanie ciężkim

Atak dzika w Gdyni. Zwierzę poturbowało i raniło kobietę, która trafiła do szpitala, gdzie przeszła operację. Jej stan lekarze określają jako ciężki.

Do zdarzenia doszło w czwartek w godzinach wieczornych między Chylonią a Pustkami Cisowskimi w Gdyni. Dzik zaatakował kobietę, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala.

Gdynia. Atak dzika, 55-latka w stanie ciężkim

Czytaj też: Dziki na gdyńskich osiedlach. "Ludzie sami są sobie winni" Policjantka dodała, że "kobieta w stanie krytycznym została przewieziona do szpitala". - Policjanci ustalili, że do ataku przez dzika doszło na ul. Raduńskiej, po czym kobieta dotarła do jednego ze sklepów i poprosiła o wezwanie pomocy. Poinformowaliśmy o tym zdarzeniu Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta w Gdyni oraz nadleśnictwo z siedzibą w Gdyni z prośbą o podjęcie działań w ramach swoich kompetencji - podsumowała podkomisarz Grunert.