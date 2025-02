Wnuczka, jej mąż i znajomy podejrzani o zabójstwo 78-latka. Jest decyzja o areszcie

Andżelika N., jej mąż Kamil N. i znajomy Dawid Z. usłyszeli zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o trzymiesięcznym areszcie dla podejrzanych. Ciało 78-latka z obrażeniami głowy znaleziono w niedzielę rano w Gdańsku Brzeźnie. Według prokuratury morderstwo nie było przypadkowe. Wśród zatrzymanych jest wnuczka ofiary. Narzędziem zbrodni miał być tłuczek do mięsa. Sąd zadecydował o tymczasowym areszcie.

Motywem konflikt rodzinny

- Pokrzywdzony dziadek podejrzanej Andżeliki N., wraz z nią i jej mężem Kamil N. mieszkali od pewnego czasu w mieszkaniu dziadka, było to nieduże mieszkanie. Motywem, który pchnął ich do popełnienia tej zbrodni był pewnego rodzaju konflikt rodzinny narastający w związku ze wspólnym zamieszkiwaniem - przekazał Duszyński.

Trzeci podejrzany - Dawid Z. w swoich wyjaśnieniach także dokładnie opisał przebieg samego zdarzenia. Co do sprawstwa nie ma żadnych wątpliwości, że to Dawid Z. fizycznie zaatakował pokrzywdzonego zadając mu kilkanaście uderzeń tłuczkiem do mięsa w głowę, a także spowodował u niego inne obrażenia ciała, w wyniku których pokrzywdzony zmarł - tłumaczył prokurator.