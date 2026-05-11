Złota Kamienica szuka właściciela. Cena została obniżona Oprac. Natalia Grzybowska |

Do zdarzenia doszło w Gdańsku Źródło: Google Earth

Jedna z najbardziej charakterystycznych kamienic w centrum Gdańska ponownie została wystawiona na sprzedaż. Uniwersytet Morski w Gdyni po raz trzeci próbuje znaleźć kupca na zabytkową Złotą Kamienicę przy Długim Targu. Tym razem cena wywoławcza została obniżona. Poprzednie dwa przetargi nie zakończyły się sprzedażą nieruchomości. W pierwszym postępowaniu zgłosił się oferent, który ostatecznie wycofał się z transakcji. Drugie zakończyło się bez żadnej oferty. Jak poinformował portal Gdańsk.pl, obecnie cena wywoławcza została obniżona z ponad 22 milionów złotych do niespełna 18 milionów złotych. Przetarg dotyczy prawa użytkowania wieczystego działki oraz prawa własności budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 1300 metrów kwadratowych. Kupnem Złotej Kamienicy zainteresowane jest Miasto Gdańsk. - Rozważamy nabycie kamienicy. Jest ona zabytkiem i w związku z tym gminie przysługuje prawo pierwokupu. Taki zapis widnieje także w księdze wieczystej nieruchomości - wyjaśnił nam Dariusz Wołodźko z Referatu Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Złota Kamienica znajduje się przy ul. Długi Targ 41/42. Przez dziesięciolecia budynek był siedzibą Instytutu Morskiego - państwowej jednostki naukowo-badawczej działającej od 1952 roku właśnie w tej kamienicy. W 2019 roku, na mocy decyzji ministra nauki i szkolnictwa wyższego, Instytut Morski został włączony do struktur Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Wraz z instytutem uczelnia przejęła również nieruchomość przy Długim Targu.

Złota Kamienica przez dziesięciolecia była siedzibą Instytutu Morskiego Źródło: Shutterstock

Uczelnia tłumaczy decyzję o sprzedaży zmianami organizacyjnymi i rozwojem nowych inwestycji. Część działalności Instytutu została już przeniesiona do Centrum Offshore w rejonie Twierdzy Wisłoujście. Środki ze sprzedaży mają zostać przeznaczone między innymi na rozwój infrastruktury uczelni oraz budowę nowego statku szkolnego.

Cenny przykład gdańskiego manieryzmu

Historia Złotej Kamienicy sięga początku XVII wieku. Budynek powstał z inicjatywy burmistrza Gdańska Johanna Speimanna i jest uznawany za jeden z najcenniejszych przykładów gdańskiego manieryzmu. Charakterystyczna fasada ze złoceniami i bogatymi zdobieniami należy do najbardziej rozpoznawalnych elementów architektury przy Długim Targu.

Kamienica została poważnie zniszczona podczas II wojny światowej, jednak po wojnie ją odbudowano i przeznaczono na działalność Instytutu Morskiego. Zachowała się między innymi historyczna fasada budynku.

