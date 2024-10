Złom z ciężarówki wypadał na drogę. Kierowca był pijany

Był poszukiwany i miał zatrzymane prawo jazdy

To jednak nie wszystko. Podczas sprawdzania danych 30-latka okazało się, że jest on poszukiwany przez sąd we Włocławku do ustalenia miejsca pobytu i od stycznia 2024 roku ma zatrzymane prawo jazdy za niepłacenie alimentów - jest to jedna z możliwych sankcji za tego typu przestępstwo.