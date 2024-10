Zginęło dziecko, a kobieta trafiła do szpitala. Śledztwo po tragedii na pętli tramwajowej

czytaj dalej

W poniedziałek do nowojorskiego sądu wpłynęła seria pozwów przeciwko słynnemu raperowi Seanowi "Diddy" Combsowi. Gwiazdor jest oskarżany o gwałt i molestowanie seksualne. To nie pierwsze zarzuty pod adresem rapera. Na Combsie ciążą także oskarżenia o napaść, nadużycia finansowe i wymuszenia seksualne. 54-latek zaprzeczył do tej pory wszystkim oskarżeniom cywilnym i karnym wysuwanym przeciwko niemu.