Zderzenie ciężarówki z pociągiem osobowym. Są utrudnienia na kolei
Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 13.30 na przejeździe kolejowym w pobliżu stacji Gdańsk-Lipce.
Pociąg relacji Zielona Góra-Gdynia zderzył się z samochodem ciężarowym. W pociągu znajdowało się około 250 pasażerów.
- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że samochód ciężarowy wjechał na przejazd kolejowy po tym, jak zapory zaczęły się opuszczać - przekazał asp. szt. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Dodał, że policjanci przebadali alkomatem maszynistę oraz 42-letniego obywatela Bośni i Hercegowiny kierującego ciężarówką. Obaj byli trzeźwi.
Kierowca trafił do szpitala
"Pomimo dużych zniszczeń na szczęście wstępnie wykluczono obecność osób ciężko rannych. W zdarzeniu poszkodowany został kierowca pojazdu ciężarowego, który przytomny został przewieziony do szpitala na dalszą diagnostykę. Kilku pasażerów pociągu oraz maszynista zgłaszali początkowo drobne dolegliwości - nie wymagające transportu do szpitala" - podała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.
Na miejscu trwają działania służb. Jak przekazała policja, funkcjonariusze ruchu drogowego, wydziału dochodzeniowo-śledczego oraz policyjny technik wykonują oględziny, zabezpieczają ślady, ustalają świadków i sprawdzają monitoring, aby szczegółowo wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
"Brak słów na skrajną bezmyślność"
Wypadek skomentował i zamieścił film w serwisie X wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
"Kolejny z prawem jazdy za czapkę gruszek, kierowca TIRa zlekceważył sygnalizację informującą o zbliżeniu się pociągu i spanikował zatrzymując się przed rogatką na przejeździe kolejowym. Brak słów na skrajną bezmyślność w tym przypadku. Na linii kolejowej z Tczewa do Gdańska stanowiącej część magistrali Warszawa-Trójmiasto jak i Poznań-Bydgoszcz-Trójmiasto, niestety bardzo duże opóźnienia pociągów czekają dzisiaj podróżnych. Na szczęście bez ofiar" - napisał.
Wstrzymano ruch pociągów
"Ruch pociągów na odcinku Pruszcz Gdański - Gdańsk Południowy został wstrzymany. Pociągi są kierowane trasą zmienioną przez Gdańsk Olszynkę. Utrudnienia mogą potrwać co najmniej do 18.00" - poinformowały na X Polskie Linie Kolejowe S.A.
Jak dodają koleje, komisja wyjaśnia przebieg okoliczności zdarzenia. Aktualne informacje o zmianach w kursowaniu pociągów są dostępne w serwisie Portal Pasażera.