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Trójmiasto

Zderzenie ciężarówki z pociągiem osobowym. Są utrudnienia na kolei

Svitlana Kucherenko
Michał Malinowski
Zespół autorów
Oprac. Svitlana KucherenkoOprac. Michał Malinowski
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Zderzenie pociągu z ciężarówką
Zderzenie pociągu z ciężarówką na stacji Gdańsk-Lipce
Źródło wideo: KM PSP w Gdańsku
Źródło zdj. gł.: KM PSP w Gdańsku
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W Gdańsku na przejeździe kolejowym pociąg osobowy uderzył w ciężarówkę. W składzie podróżowało około 250 pasażerów. Według wstępnych ustaleń policji TIR wjechał na tory, gdy zaczęły opuszczać się zapory. Ranny został kierowca samochodu. Ruch pociągów został wstrzymany.

Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 13.30 na przejeździe kolejowym w pobliżu stacji Gdańsk-Lipce.

Pociąg relacji Zielona Góra-Gdynia zderzył się z samochodem ciężarowym. W pociągu znajdowało się około 250 pasażerów.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że samochód ciężarowy wjechał na przejazd kolejowy po tym, jak zapory zaczęły się opuszczać - przekazał asp. szt. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Dodał, że policjanci przebadali alkomatem maszynistę oraz 42-letniego obywatela Bośni i Hercegowiny kierującego ciężarówką. Obaj byli trzeźwi.

Zderzenie pociągu z ciężarówką
Zderzenie pociągu z ciężarówką
Źródło zdjęcia: KM PSP w Gdańsku

Kierowca trafił do szpitala

"Pomimo dużych zniszczeń na szczęście wstępnie wykluczono obecność osób ciężko rannych. W zdarzeniu poszkodowany został kierowca pojazdu ciężarowego, który przytomny został przewieziony do szpitala na dalszą diagnostykę. Kilku pasażerów pociągu oraz maszynista zgłaszali początkowo drobne dolegliwości - nie wymagające transportu do szpitala" - podała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Zderzenie pociągu z ciężarówką na stacji Gdańsk-Lipce
Zderzenie pociągu z ciężarówką na stacji Gdańsk-Lipce
Źródło zdjęcia: KM PSP w Gdańsku

Na miejscu trwają działania służb. Jak przekazała policja, funkcjonariusze ruchu drogowego, wydziału dochodzeniowo-śledczego oraz policyjny technik wykonują oględziny, zabezpieczają ślady, ustalają świadków i sprawdzają monitoring, aby szczegółowo wyjaśnić okoliczności zdarzenia.

"Brak słów na skrajną bezmyślność"

Wypadek skomentował i zamieścił film w serwisie X wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.

"Kolejny z prawem jazdy za czapkę gruszek, kierowca TIRa zlekceważył sygnalizację informującą o zbliżeniu się pociągu i spanikował zatrzymując się przed rogatką na przejeździe kolejowym. Brak słów na skrajną bezmyślność w tym przypadku. Na linii kolejowej z Tczewa do Gdańska stanowiącej część magistrali Warszawa-Trójmiasto jak i Poznań-Bydgoszcz-Trójmiasto, niestety bardzo duże opóźnienia pociągów czekają dzisiaj podróżnych. Na szczęście bez ofiar" - napisał.

Wstrzymano ruch pociągów

"Ruch pociągów na odcinku Pruszcz Gdański - Gdańsk Południowy został wstrzymany. Pociągi są kierowane trasą zmienioną przez Gdańsk Olszynkę. Utrudnienia mogą potrwać co najmniej do 18.00" - poinformowały na X Polskie Linie Kolejowe S.A.

Jak dodają koleje, komisja wyjaśnia przebieg okoliczności zdarzenia. Aktualne informacje o zmianach w kursowaniu pociągów są dostępne w serwisie Portal Pasażera.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
GdańskWypadekpociągi
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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