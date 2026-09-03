Zderzenie ciężarówki z pociągiem osobowym. Są utrudnienia na kolei

Zderzenie pociągu z ciężarówką na stacji Gdańsk-Lipce Źródło wideo: KM PSP w Gdańsku Źródło zdj. gł.: KM PSP w Gdańsku

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Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 13.30 na przejeździe kolejowym w pobliżu stacji Gdańsk-Lipce.

Pociąg relacji Zielona Góra-Gdynia zderzył się z samochodem ciężarowym. W pociągu znajdowało się około 250 pasażerów.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że samochód ciężarowy wjechał na przejazd kolejowy po tym, jak zapory zaczęły się opuszczać - przekazał asp. szt. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Dodał, że policjanci przebadali alkomatem maszynistę oraz 42-letniego obywatela Bośni i Hercegowiny kierującego ciężarówką. Obaj byli trzeźwi.

Zderzenie pociągu z ciężarówką Źródło zdjęcia: KM PSP w Gdańsku

Kierowca trafił do szpitala

"Pomimo dużych zniszczeń na szczęście wstępnie wykluczono obecność osób ciężko rannych. W zdarzeniu poszkodowany został kierowca pojazdu ciężarowego, który przytomny został przewieziony do szpitala na dalszą diagnostykę. Kilku pasażerów pociągu oraz maszynista zgłaszali początkowo drobne dolegliwości - nie wymagające transportu do szpitala" - podała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Zderzenie pociągu z ciężarówką na stacji Gdańsk-Lipce Źródło zdjęcia: KM PSP w Gdańsku

Na miejscu trwają działania służb. Jak przekazała policja, funkcjonariusze ruchu drogowego, wydziału dochodzeniowo-śledczego oraz policyjny technik wykonują oględziny, zabezpieczają ślady, ustalają świadków i sprawdzają monitoring, aby szczegółowo wyjaśnić okoliczności zdarzenia.

"Brak słów na skrajną bezmyślność"

Wypadek skomentował i zamieścił film w serwisie X wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.

"Kolejny z prawem jazdy za czapkę gruszek, kierowca TIRa zlekceważył sygnalizację informującą o zbliżeniu się pociągu i spanikował zatrzymując się przed rogatką na przejeździe kolejowym. Brak słów na skrajną bezmyślność w tym przypadku. Na linii kolejowej z Tczewa do Gdańska stanowiącej część magistrali Warszawa-Trójmiasto jak i Poznań-Bydgoszcz-Trójmiasto, niestety bardzo duże opóźnienia pociągów czekają dzisiaj podróżnych. Na szczęście bez ofiar" - napisał.

Kolejny z prawem jazdy za czapkę gruszek kierowca TIRa zlekceważył sygnalizację informującą o zbliżeniu się pociągu i spanikował zatrzymując się przed rogatką na przejeździe kolejowym. Brak słów na skrajną bezmyślność w tym przypadku. Na linii kolejowej z Tczewa do Gdańska… pic.twitter.com/8MsEdt0P3c — Piotr Malepszak (@PiotrMalepszak) September 3, 2026 Rozwiń

Wstrzymano ruch pociągów

"Ruch pociągów na odcinku Pruszcz Gdański - Gdańsk Południowy został wstrzymany. Pociągi są kierowane trasą zmienioną przez Gdańsk Olszynkę. Utrudnienia mogą potrwać co najmniej do 18.00" - poinformowały na X Polskie Linie Kolejowe S.A.

Jak dodają koleje, komisja wyjaśnia przebieg okoliczności zdarzenia. Aktualne informacje o zmianach w kursowaniu pociągów są dostępne w serwisie Portal Pasażera.

📢 Uwaga podróżni❗ Zmiany w ruchu pociągów na Pomorzu



Około godz. 13:20 na przejeździe kolejowo-drogowym przy przystanku Gdańsk Lipce samochód dostawczy wjechał pod pociąg relacji Gdynia - Zielona Góra.



Ruch pociągów na odcinku Pruszcz Gdański - Gdańsk Południowy został… — PLK SA (@PKP_PLK_SA) September 3, 2026 Rozwiń