Zauważył nieprzytomnego mężczyznę, wstrzymał egzamin i ruszył z pomocą. Nagranie

Egzaminatorzy ruszyli z pomocą nieprzytomnemu kierowcy. Nagranie

Do zdarzenia doszło w czwartek przed godziną 7 rano w Gdańsku. Na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym Forum stał samochód dostawczy. Nie ruszał, nawet gdy zapaliło się zielone światło. Egzaminator Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku postanowił wstrzymać trwający egzamin i sprawdzić, co się stało. W środku zauważył nieprzytomnego mężczyznę. Od razu zadzwonił po służby.

- Podjechał kolejny kolega egzaminator. Razem byliśmy zmuszeni do tego, żeby wybić szybę w samochodzie. Udało nam się dostać do środka, następnie wydobyliśmy nieprzytomnego kierującego, położyliśmy go na jezdni - opowiada Bartosz Pyka, egzaminator PORD w Gdańsku.

Zauważył nieprzytomnego mężczyznę, wstrzymał egzamin i ruszył w pomocą

Na miejsce przyjechała karetka

Kiedy wydostali kierowcę z pojazdu, mężczyzna nie oddychał. Egzaminatorzy zaczęli reanimację. Po chwili na miejsce przyjechała już karetka pogotowia, która zajęła się nieprzytomnym.

PORD w Gdańsku udostępnił TVN24 nagrania z kamery samochodu. Na filmie widać, jak mężczyźni udzielają pomocy poszkodowanemu, a po chwili przyjeżdża karetka pogotowia i straż pożarna.

Mężczyzna, któremu pomogli egzaminatorzy, trafił do szpitala w Gdańsku. Placówka nie informuje o tym, w jakim jest stanie.

