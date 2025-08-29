Zauważył nieprzytomnego mężczyznę, wstrzymał egzamin i ruszył z pomocą. Nagranie

Do zdarzenia doszło w czwartek przed godziną 7 rano w Gdańsku. Na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym Forum stał samochód dostawczy. Nie ruszał, nawet gdy zapaliło się zielone światło. Egzaminator Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku postanowił wstrzymać trwający egzamin i sprawdzić, co się stało. W środku zauważył nieprzytomnego mężczyznę. Od razu zadzwonił po służby.
- Podjechał kolejny kolega egzaminator. Razem byliśmy zmuszeni do tego, żeby wybić szybę w samochodzie. Udało nam się dostać do środka, następnie wydobyliśmy nieprzytomnego kierującego, położyliśmy go na jezdni - opowiada Bartosz Pyka, egzaminator PORD w Gdańsku.
Na miejsce przyjechała karetka
Kiedy wydostali kierowcę z pojazdu, mężczyzna nie oddychał. Egzaminatorzy zaczęli reanimację. Po chwili na miejsce przyjechała już karetka pogotowia, która zajęła się nieprzytomnym.
PORD w Gdańsku udostępnił TVN24 nagrania z kamery samochodu. Na filmie widać, jak mężczyźni udzielają pomocy poszkodowanemu, a po chwili przyjeżdża karetka pogotowia i straż pożarna.
Mężczyzna, któremu pomogli egzaminatorzy, trafił do szpitala w Gdańsku. Placówka nie informuje o tym, w jakim jest stanie.
Dziś, przed godziną 7:00, w Gdańsku na skrzyżowaniu przy CH Forum, dwóch egzaminatorów PORD w Gdańsku zauważyło...Posted by PORD on Thursday, August 28, 2025
Autorka/Autor: MAK/PKoz
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: PORD Gdańsk