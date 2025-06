Przerobiony dokument i umowy na dostawę prądu do lokali z nielegalnymi automatami

Gdańsk Źródło: Google Earth

Jak wyjaśnił asp. Mariusz Chrzanowski, oficer prasowy policji w Gdańsku, z ustaleń śledczych wynikało, że 46-latek zawierał umowy z dostawcą energii, posługując się przerobionym dokumentem tożsamości. Prąd trafiał m.in. do lokali, w których były nielegalne automaty do gier hazardowych. W wyniku jego działań firma poniosła straty szacowane na niemal 130 tys. zł. Funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej i korupcji zatrzymali mężczyznę w czwartek w Elblągu. Zatrzymany usłyszał 42 zarzuty, w tym 22 dotyczące oszustw oraz 20 posługiwania się fałszywym dokumentem.

W piątek na wniosek prokuratora sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące. Za oszustwo mężczyźnie grozi kara nawet do ośmiu lat więzienia, a za posługiwanie się fałszywym dokumentem – do trzech lat. Organizatorom nielegalnych gier hazardowych grozi do trzech lat więzienia lub grzywna, a także dodatkowe kary finansowe w wysokości do 100 tys. zł od każdej zabezpieczonej maszyny.

