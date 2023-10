"Mój brat nie był przypadkową ofiarą"

- Sąd Okręgowy w Gdańsku przekazał do Sądu Apelacyjnego do rozpatrzenia wyrok dożywocia dla zabójcy mojego brata Pawła. Dlatego chcę publicznie powiadomić, że zaskarżyliśmy uzasadnienie tego wyroku - poinformował poseł Adamowicz.

Przypomniał, że zabójca po zadaniu śmiertelnych ciosów w trakcie finału WOŚP wykrzyczał manifest polityczny, z którym mogły się zapoznać tysiące widzów za pośrednictwem stacji TVN. - Jarosława Kaczyńskiego zabójca widzi w roli dyktatora Polski. We wszystkich wyborach głosował na PiS , a na cześć Zbigniewa Ziobro wypowiadał peany. Takie są fakty. To wszystko o czym mówię jest w aktach śledztwa - stwierdził poseł KO.

Karnowski: Wszyscy wiemy jak był zaszczuty

Jego zdaniem, nadal "mamy szczucie jednych na drugich". - Dalej mamy mówienie o tym, że część społeczeństwa w Polsce, to są świnie, a mówi to prezydent Polski. Mamy mówienie, że część społeczeństwa to są Niemcy, a mówi to premier RP. Mamy sytuację chociażby sprzed kilkudziesięciu godzin, kiedy żona Arama Rybickiego jest opluta przez mężczyznę – podkreślił Karnowski.