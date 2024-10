Gdańsk zabezpiecza się przed powodzią. Pozyskał 90 milionów z funduszy unijnych

Gdańsk robi co może, aby kwestia powodzi nie dotyczyła tego miasta. Stawia na małą retencję. Wyda na nią ponad 123 miliony złotych, z czego 93 miliony to pieniądze pozyskane z Unii. Do 2029 roku powstanie dziesięć nowych obiektów, które usprawnią gromadzenie i odprowadzanie wód opadowych.