28-letnia gdańszczanka, pracując jako opiekunka 91-latki, posługiwała się jej kartą bankomatową i wypłacała dla siebie pieniądze, narażając pokrzywdzoną na straty na łączną kwotę 3400 złotych. Wczoraj po południu podejrzana trafiła w ręce policji. Usłyszała sześć zarzutów i grozi jej do 10 lat więzienia.

Pod koniec lutego policjanci odebrali zgłoszenie, że w okresie od 22 do 30 lipca ubiegłego roku doszło do nieautoryzowanych płatności kartą bankomatową należącą do 91-latki z Gdańska. Pokrzywdzona wyceniła straty na 3400 złotych.