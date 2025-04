Wylegitymował się trzema podrobionymi prawami jazdy. Kosztowały 700 złotych Źródło: KWP Gdańsk

Policjanci drogówki zatrzymali 43-latka z Bangladeszu kierującego chevroletem. Podczas kontroli okazał policjantom trzy podrobione dokumenty. Przyznał się potem, że zapłacił za nie 700 złotych. Za posłużenie się fałszywym dokumentem grozi do 5 lat więzienia.

Policjanci ruchu drogowego wczoraj na ulicy Wosia Budzysza w Gdańsku zatrzymali do kontroli 43-letniego obywatela Bangladeszu kierującego chevroletem. Do zdarzenia doszło po godzinie 18.00.

Policjanci drogówki zatrzymali kierowcę chevroleta Źródło: KWP Gdańsk

- Podczas interwencji mężczyzna okazał mundurowym blankiet prawa jazdy wydany w Bangladeszu oraz książeczkę międzynarodowego prawa jazdy wydaną przez władze Arabii Saudyjskiej. Dokumenty te wzbudziły podejrzenia policjantów co do ich autentyczności - podkreśliła podinsp. Magdalena Ciska, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku.

Pokazał policjantom trzy dokumenty. Wszystkie były podrobione Źródło: KWP Gdańsk

Jak wyjaśniła policjantka, wzór pierwszego z blankietów nie zgadzał się z oryginalnym dokumentem, między innymi widniał na nim napis, którego nie powinno być. Z kolei w książeczce brakowało danych świadczących o jej autentyczności.

Kiedy 43-latek dowiedział się, że mundurowi kwestionują autentyczność dokumentów, okazał funkcjonariuszom kolejny blankiet prawa jazdy wydany przez władze Arabii Saudyjskiej. Poza tym, że termin ważności dokumentu upłynął w maju 2024 roku, to wzór dokumentu był niezgody z tym oryginalnym.

- W rozmowie z policjantami obywatel Bangladeszu przyznał, że zakupił te trzy dokumenty przez internet za 700 złotych - przekazała podinsp. Ciska.

W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa posługiwania się fałszywymi prawami jazdy 43-letni mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do komisariatu, a dokumenty zabezpieczono do dalszych badań. Za posłużenie się fałszywym prawem jazdy grozi mu kara wolności do 5 lat, a za kierowanie samochodem bez uprawnień przed sądem - wysoka grzywna oraz zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

