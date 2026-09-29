Trójmiasto Wszedł do cudzego mieszkania przy użyciu znalezionych kluczy. W środku zgubił własne Natalia Grzybowska |

Barbrich: świat przestępczy wrócił do analogowych sposobów włamywania się do bankowości Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do zdarzenia doszło na terenie gdańskiego Wrzeszcza. Po powrocie do mieszkania lokator zauważył, że ktoś dostał się do środka pod jego nieobecność.

Na miejsce przyjechali funkcjonariusze wraz z grupą dochodzeniowo-śledczą i technikiem kryminalistyki. Zabezpieczyli ślady i zebrali materiał, który następnie był analizowany.

Jak ustalili policjanci, sprawca dostał się do mieszkania, wykorzystując klucze pozostawione przez właściciela w skrzynce na listy. Z lokalu zabrał gotówkę oraz szkatułkę z biżuterią. Wartość strat oszacowano na około dwóch tysięcy złotych.

Trafili do niego po kluczach, które zgubił

W trakcie kradzieży mężczyzna zgubił klucze do własnego mieszkania. Ten ślad, a także pozostały zgromadzony materiał dowodowy, pomogły policjantom ustalić jego tożsamość.

Funkcjonariusze zatrzymali 40-letniego mieszkańca Gdańska i przewieźli go do jednostki policji, gdzie wykonano z jego udziałem niezbędne czynności procesowe. Podczas sprawdzania jego danych okazało się, że mężczyzna jest również poszukiwany w celu ustalenia miejsca pobytu.

40-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Grozi za to kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Policja ostrzega przed zostawianiem kluczy w skrytkach

Funkcjonariusze przypominają, aby nie pozostawiać kluczy w łatwo dostępnych miejscach, takich jak skrzynki pocztowe, wycieraczki czy doniczki znajdujące się w pobliżu drzwi. Takie rozwiązanie może wydawać się wygodne, na przykład gdy klucze mają odebrać bliscy, ale może również ułatwić dostęp do mieszkania osobom postronnym. W przypadku zgubienia kluczy lub podejrzenia, że mogły trafić w niepowołane ręce, policjanci zalecają rozważenie wymiany zamków.

Źródło: Google Maps