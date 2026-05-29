Wskoczyli nad ranem do Motławy. Zauważył ich monitoring

Do zdarzenia doszło w Gdańsku

Dwóch mężczyzn kąpiących się nad ranem w Motławie zauważyli operatorzy miejskiego monitoringu w Gdańsku. Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 4. Jak poinformowała Straż Miejska w Gdańsku, mężczyźni wskoczyli do rzeki z rury ciepłowniczej.

- Sprawę przekazano dyżurnemu komisariatu policji. Kąpiel w Motławie uszła jednak mężczyznom na sucho, bo gdy na miejscu zjawił się patrol, obaj zdążyli już się oddalić - przekazał nam Andrzej Hinz ze Straży Miejskiej w Gdańsku.

Za kąpiel w miejscu niedozwolonym grozi mandat do 250 złotych. Podstawą do jego nałożenia jest artykuł 55 Kodeksu wykroczeń.

Jak podkreślił strażnik, Motława nie jest miejscem przeznaczonym do kąpieli, a takie zachowanie mogło zakończyć się poważnym zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia.

Zagrożenie mogą stanowić między innymi niewidoczne przeszkody znajdujące się pod wodą, śliskie i strome nabrzeża, a także niska temperatura wody, która może prowadzić do szybkiego wychłodzenia organizmu.

Dodatkowym niebezpieczeństwem jest ruch jednostek pływających. W Motławie regularnie poruszają się statki, tramwaje wodne i inne jednostki, co stwarza ryzyko dla osób znajdujących się w wodzie.

Co więcej, woda w Motławie nie spełnia norm obowiązujących dla kąpielisk.

Służby apelują, by korzystać wyłącznie z miejsc wyznaczonych do kąpieli i odpowiednio zabezpieczonych. Przypominają, że w Gdańsku działa dziewięć kąpielisk morskich, nad bezpieczeństwem których w sezonie letnim czuwają ratownicy.

