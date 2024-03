Jedną bombę wrzucił do sklepu, drugą miał w domu

We wtorek w nocy ktoś wrzucił do jednego z gdańskich sklepów ładunek wybuchowy "własnej roboty". Podejrzany został już zatrzymany. Policjanci przeszukali jego mieszkanie, znaleźli drugi.

Do zdarzenia doszło we wtorek w nocy. Policjanci z Gdańska odebrali zgłoszenie o kradzieży z włamaniem do jednego ze sklepów w dzielnicy Chełm. Jak przekazała podinsp. Magdalena Ciska, nieznani sprawcy po wybiciu szyby w drzwiach wejściowych do sklepu wrzucili do środka bombę. - Na skutek tego doszło do uszkodzeń między innymi regałów, szyby witrynowej i zamrażarki, a zgłaszający wycenił straty na 18 tysięcy złotych. Eksplozja nie naruszyła konstrukcji budynku - poinformowała policjantka.