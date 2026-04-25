Trójmiasto Zgubiły go nerwy, grozi mu 10 lat więzienia

Do zdarzenia doszło w Gdańsku

44-letni mężczyzna podejrzany o szereg poważnych przestępstw. Jak ustalili śledczy, dwa lata temu miał wykorzystać bezradność kobiety będącej pod wpływem alkoholu i wielokrotnie doprowadzić ją do obcowania płciowego.

W ubiegłym roku miał się z kolei dopuścić kradzieży szczególnie zuchwałej, czterech kradzieży z włamaniem oraz dwóch usiłowań takich kradzieży.

Zachowywał się nerwowo

Do jego zatrzymania doszło 21 kwietnia. Policjanci wydziału ds. zwalczania przestępczości pseudokibiców komendy wojewódzkiej w Gdańsku podczas służby zwrócili uwagę na mężczyznę, który na ich widok zachowywał się nerwowo. Funkcjonariusze postanowili go wylegitymować.

W trakcie interwencji znaleźli przy nim środki odurzające w postaci jednej porcji suszu roślinnego oraz do 255 porcji amfetaminy. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do komisariatu. Tam okazało się, że narkotyki nie są jego jedynym problemem.

Za popełnione przestępstwa 44-latkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

