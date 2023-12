Winda pokonująca 30 centymetrów na wyremontowanym dworcu głównym

Filmik ukazujący windę pokonującą 30 centymetrów wysokości na wyremontowanym dworcu głównym w Gdańsku niedawno obiegł internet. Autor rozsławionego wideo zwraca uwagę, że ułatwienie dla osób poruszających się na wózkach i z niepełnosprawnościami można było wykonać łatwiej i taniej. Polskie Koleje Państwowe zapewniają, że "wspomniana winda została zbudowana w taki sposób, by zapewnić dostęp do wszystkich poziomów obiektu".

"Zapewnia dostęp do wszystkich poziomów"

Poprosiliśmy Polskie Koleje Państwowe o komentarz w tej sprawie. W odpowiedzi na przesłane pytania, Michał Stilger, rzecznik prasowy odpowiedział, że "wspomniana winda została zbudowana w taki sposób, by zapewnić dostęp do wszystkich poziomów obiektu. To rozwiązanie przede wszystkim dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się."

Michał Szymajda, redaktor portalu Rynek-Kolejowy.pl zapewnia, że nie neguje potrzeby dostępu dla osób z niepełnosprawnością, ale brak jakichkolwiek podjazdów obok. - Remont dworca głównego Gdańsk był gigantyczną inwestycją za grube miliony. Zaraz obok tej windy są schody, do których można było stworzyć podjazd. Nie potrzebowałby prądu do działania, nigdy by się nie zepsuł. Krótko mówiąc można to było zrobić łatwiej, sprawniej i taniej - dodaje.