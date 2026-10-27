Trójmiasto Wiki jedzie do Francji. Żegnały ją setki Gdańszczan Oprac. Damian Nowicki |

Setki gdańszczan pożegnało słonicę Wiki Źródło wideo: tvn24.pl Źródło zdj. gł.: Tvn24

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Indyjska słonica Wiki zamieszkuje gdański Ogród Zoologiczny od 2006 roku. Dyrekcja placówki zdecydowała się na przeniesienie zwierzęcia w związku z jej dobrostanem po odejściu wieloletniej towarzyszki z wybiegu, słonicy Katki. Ponad 60-letnia Wiki jest bowiem niezwykle towarzyskim zwierzęciem i obecność innych jest niezbędna dla jej zdrowia.

Wiki jedzie do Francji. Żegnały ją setki gdańszczan Źródło zdjęcia: tvn24

We francuskim sanktuarium w miejscowości Bussière-Galant mieszkają "słoniowi emeryci”. W nowym domu Wiki będzie miała większy wybieg i towarzystwo dwóch słoni indyjskich. Podróż zajmie około dwóch dób, a słonicy będą towarzyszyć jej codzienny opiekun i weterynarz.

"Słonie to zwierzęta niezwykle społeczne, które w naturze tworzą silne, długotrwałe więzi. Szczególnie samice potrzebują towarzystwa innych słonic, z którymi mogą budować relacje i realizować swoje naturalne potrzeby społeczne" – powiedział Paweł Ciesielski z Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego w rozmowie z portalem Gdańsk.pl.

Gdańszczanie żegnają Wiki

Oficjalne pożegnanie odbyło się w niedzielę 25 października. W spotkaniu uczestniczyły dziesiątki mieszkańców i miłośników ogrodu zoologicznego. Oprócz wysłuchania wspomnień opiekunów ze spędzonych w Gdańsku przez słonicę lat, mieszkańcy mogli zostawić także własnoręcznie zrobioną laurkę.

Źródło zdjęcia: Tvn24

Dyrekcja pochwaliła się, że chętnych było tak dużo, że nie wszystkim udało się spędzić przy wybiegu tyle czasu, ile planowali. Opiekunowie starali się jednak umożliwić każdemu podejście bliżej i ostatnie spotkanie z Wiki.

Indyjska słonica w Gdańsku

Wcześniejsze losy i dokładny wiek Wiki nie jest znany. Wiadomo, że blisko 30 lat spędziła w cyrku, z którego wyszła z niedowładem trąby. Do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego trafiła w 2006 roku po interwencji organizacji One Voice.

Opiekunowie słonicy od wakacji prowadzą ze zwierzęciem specjalne treningi, które mają przygotować ją do wejścia do specjalnej skrzyni transportowej. Warunki podróży symulowane są za pomocą kontenera ustawionego na wybiegu, a sama zainteresowana chętnie w tych działaniach uczestniczy. W ramach przygotowań słonica została przebadana przez całe konsylium weterynaryjne, przeszła badanie serca i wydolnościowe. Oceny gotowości do podjęcia podróży i przeprowadzki w nowe miejsce dokonał też behawiorysta. Zgody udzielił też opiekun gatunku z ramienia EAZA – europejskiego stowarzyszenia ogrodów zoologicznych, do którego należy gdańska placówka.