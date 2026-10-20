Trójmiasto Weszli do hurtowni i ukradli włosy za prawie milion złotych Oprac. Natalia Grzybowska |

Trzy osoby zatrzymane w związku z kradzieżą włosów z hurtowni Źródło zdj. gł.: KMP Gdańsk

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Gdańscy policjanci zatrzymali trzy osoby podejrzane o kradzież naturalnych włosów z hurtowni w Gdańsku. Wartość skradzionego towaru oszacowano na blisko milion złotych. Część włosów udało się odzyskać.

Naturalne włosy padły łupem złodziei Źródło zdjęcia: KMP Gdańsk

Naturalne włosy padły łupem złodziei Źródło zdjęcia: KMP Gdańsk

Do włamania doszło w nocy z 27 na 28 kwietnia w Gdańsku. Zamaskowani sprawcy weszli na teren hurtowni, a następnie do sali sprzedażowej, skąd zabrali włosy przeznaczone do przedłużania. Sprawą zajęli się kryminalni, którzy dzięki wielomiesięcznej pracy operacyjnej ustalili osoby podejrzewane o udział w zdarzeniu.

Na głowie miała doczepione włosy

Pierwszą podejrzaną zatrzymano 20 sierpnia. To 32-letnia mieszkanka Gdańska. W jej mieszkaniu policjanci znaleźli część skradzionych włosów. Tego samego dnia, przy wsparciu policyjnych kontrterrorystów, zatrzymano również 46-letniego mężczyznę w Pruszczu Gdańskim. W jego domu zabezpieczono przedmioty, które miały służyć do popełniania przestępstw.

Jednego z zatrzymanych zatrzymano w Pruszczu Gdańskim Źródło zdjęcia: KMP Gdańsk

Początkowo sąd zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny dozoru policyjnego. Prokurator zaskarżył tę decyzję, a sąd wyższej instancji orzekł o tymczasowym aresztowaniu. 46-latek został ponownie zatrzymany 13 października w miejscowości Wiele. Obecnie przebywa w areszcie.

Jedna z zatrzymanych kobiet w sprawie kradzieży włosów Źródło zdjęcia: KMP Gdańsk

Kolejną podejrzaną, 38-letnią kobietę, zatrzymano 10 września w Pruszczu Gdańskim. Jak przekazała policja, podczas zatrzymania miała doczepione do własnych włosów pasma, które najprawdopodobniej pochodziły z kradzieży. Tego samego dnia funkcjonariusze znaleźli część skradzionego towaru w salonie fryzjerskim w Straszynie.

Włamania także w Kowalach i Poznaniu

W śledztwie policjanci ustalili też, że zatrzymani mają związek również z włamaniami do hurtowni naturalnych włosów w Kowalach (Pomorskie) w kwietniu oraz w Poznaniu (Wielkopolskie) w lipcu tego roku.

Cała trójka usłyszała trzy zarzuty kradzieży z włamaniem. Na wniosek prokuratora z Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie.

Sprawa jest rozwojowa. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.