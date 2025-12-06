Ruszyła akcja "Wypożycz choinkę". Tak można pomóc dzikim zwierzętom

W Gdańsku ruszyła akcja "Wypożycz choinkę". Można tanio uzyskać drzewko i wesprzeć dzikie zwierzęta Źródło: TVN24

W sobotę rozpoczęła się rezerwacja choinek na stronie internetowej Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. Do wyboru jest 250 świerków kłujących w różnych wielkościach. Aby dokonać rezerwacji, należy wpłacić darowiznę na rzecz Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Ostoja" - minimum 70 złotych.

Wybraną choinkę będzie można odebrać w sobotę 20 grudnia w godzinach 10-13 w Zakładzie Utylizacyjnym przy ul. Jabłoniowej 55 w Gdańsku. Po świętach należy drzewko zwrócić.

- Pierwszy, podstawowy aspekt to jest taki, że te drzewka po prostu nie są wycinane z lasów. I to jest element bardzo, bardzo istotny. Drugi, to drzewko do nas wraca, my się nim opiekujemy przez cały rok. I jeżeli jest za duże, służy nam do nasadzeń na terenie zakładu. Jeżeli w jakiś sposób nie przeżyje tych świąt, to służy nam do wyprodukowania czarnego złota ogrodników, czyli kompostu - powiedział wiceprezes zarządu Sebastian Kozłowski.

W ubiegłym roku dzięki akcji "Wypożycz choinkę" zebrano 26 tysięcy złotych, które zostały przeznaczone na budowę letniej odchowalni dla jeży.