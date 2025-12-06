Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Ruszyła akcja "Wypożycz choinkę". Tak można pomóc dzikim zwierzętom

Choinki do wypożyczenia w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku
W Gdańsku ruszyła akcja "Wypożycz choinkę". Można tanio uzyskać drzewko i wesprzeć dzikie zwierzęta
Źródło: TVN24
Zakład Utylizacyjny w Gdańsku wypożycza choinki, walcząc z marnotrawstwem i wspierając jednocześnie Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Ostoja". Wystarczy zarezerwować wybrane drzewko online i wpłacić minimum 70 złotych.

W sobotę rozpoczęła się rezerwacja choinek na stronie internetowej Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. Do wyboru jest 250 świerków kłujących w różnych wielkościach. Aby dokonać rezerwacji, należy wpłacić darowiznę na rzecz Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Ostoja" - minimum 70 złotych.

Wybraną choinkę będzie można odebrać w sobotę 20 grudnia w godzinach 10-13 w Zakładzie Utylizacyjnym przy ul. Jabłoniowej 55 w Gdańsku. Po świętach należy drzewko zwrócić.

- Pierwszy, podstawowy aspekt to jest taki, że te drzewka po prostu nie są wycinane z lasów. I to jest element bardzo, bardzo istotny. Drugi, to drzewko do nas wraca, my się nim opiekujemy przez cały rok. I jeżeli jest za duże, służy nam do nasadzeń na terenie zakładu. Jeżeli w jakiś sposób nie przeżyje tych świąt, to służy nam do wyprodukowania czarnego złota ogrodników, czyli kompostu - powiedział wiceprezes zarządu Sebastian Kozłowski.

W ubiegłym roku dzięki akcji "Wypożycz choinkę" zebrano 26 tysięcy złotych, które zostały przeznaczone na budowę letniej odchowalni dla jeży.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Świąteczne iluminacje
Weekend pełen atrakcji w dzielnicach. Lodowiska, koncerty i jarmarki
WARSZAWA
Świąteczna iluminacja na Trakcie Królewskim
Spacery w blasku świątecznej iluminacji. Trakt Królewski zmieni się w deptak
WARSZAWA
Jarmark bożonarodzeniowy w Warszawie
Startuje świąteczny jarmark. Specjalne środki ostrożności
WARSZAWA

Autorka/Autor: fil/ToL

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
ChoinkaBoże NarodzeniezwierzętaOchrona zwierzątGdańskPomorzeEkologia
Czytaj także:
imageTitle
Ostateczne rozstrzygnięcia w Wiśle coraz bliżej. Kto będzie najlepszy?
NA ŻYWO
imageTitle
Gol Casha i emocje do końca w hicie Premier League
Najnowsze
imageTitle
Prevc odleciał rywalom w pierwszej serii w Wiśle
Najnowsze
Mężczyzna płacić zbliżeniowo cudzą kartą
Koniec awarii w największym banku w Polsce. "Przepraszamy za utrudnienia"
BIZNES
Jesień, chłód, deszcz, pogoda
Gigantyczna anomalia temperatury. Jak ciepło się zrobi?
METEO
50 min
pc
Dwór króla Donalda. Kto jest przeciwko komu?
Ciekawe czasy
imageTitle
Złota zmiana w Gdyni. Rezerwowy uratował zespół
EUROSPORT
Szwajcaria zakazała mammografii? To powracający fake news
FAŁSZSzwajcaria zakazuje, w Kanadzie i Włoszech też planują? O co chodzi z mammografią
Zuzanna Karczewska
Syreny alarmowe Warszawa
W tych dniach będą wyły syreny
WARSZAWA
Ślisko, oblodzenie, marznące opady, lód
Ślisko i niebezpiecznie. IMGW wydał alarmy
METEO
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Sąd zdecydował, podejrzany o zabójstwo 16-letniej Mai wróci do Polski
WARSZAWA
14 min
pc
Pierwszy taki zakaz na świecie. "Bardzo dobry krok"
Fakty o świecie
Ozzy Osbourne na koncercie w Gdańsku. Zdjęcie z 9 sierpnia 2011 roku
Legenda rocka patronem lotniska? Władze podjęły decyzję
BIZNES
Maria Corina Machado
Żyje w ukryciu, ale pojawi się w Norwegii. "Nie możemy powiedzieć nic więcej"
Świat
imageTitle
Rewelacyjny reprezentant Polski otarł się o rekord świata
EUROSPORT
Kobieta wtargnęła do samochodu nauki jazdy. Miała przy sobie środki odurzające
Wsiadła do auta prowadzonego przez kursantkę, musieli ją wyciągnąć siłą
Wrocław
imageTitle
Były reprezentant Polski na dobre odmienił oblicze klubu Bundesligi
EUROSPORT
Władimir Putin
Putin postawił na USA. "Trwa już układanie się w sprawie konkretnych biznesów"
BIZNES
Senior zamiast protezy zębowej kupił plastikową zabawkę (zdjęcie ilustracyjne)
Zamówił protezę zębową, dostał zabawkę
WARSZAWA
imageTitle
Ćwierćfinał Kwiatkowskiego na otwarcie sezonu
EUROSPORT
Pracownicy rosyjskiego konsulatu w Gdańsku rozpoczęli wyprowadzkę
Rosjanie już się pakują, opuszczają konsulat w Gdańsku
Trójmiasto
Policja przestrzega przed oszustwami inwestycyjnymi (zdjęcie ilustracyjne)
Po problemach z "doradcami inwestycyjnymi" zaufała "prawnikowi"
WARSZAWA
Tower of London
Cztery osoby zatrzymane po incydencie w Tower of London
Świat
Zmarł sześć lat temu w Bytomiu i wciąż nie wiadomo, kim był
Siedział na ławce i czytał książki. Zmarł i od sześciu lat nie wiedzą, kim był
Katowice
Świąteczne iluminacje
Weekend pełen atrakcji w dzielnicach. Lodowiska, koncerty i jarmarki
WARSZAWA
Pożary buszu w Australii
Pożar przeskoczył rzekę. "Jest za późno na ucieczkę"
METEO
forum-1054272074 (1)
Frustracja, strach i niepewność, co będzie. "Staramy się żyć dalej"
Świat
Odnowiona kamienica przy Targowej 62
Przywrócili kamienicy wygląd z czasów jej powstania
WARSZAWA
shutterstock_2628624325
Nielegalnie wyprzedzały autobusy. Gigant zapowiada akcję serwisową
BIZNES
Szilveszter Matuska
Wybuchła "maszyna piekielna", pociąg spadł z wiaduktu. Zginęły 22 osoby
Tamara Barriga
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica