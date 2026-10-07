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Tajemnicze pomieszczenie odkryte podczas remontu. A w nim skarby z przeszłości

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W trakcie remontu budynku Dyrekcji Kolei odkryto tajemnicze pomieszczenie i przedmioty sprzed prawie wieku3
W trakcie remontu budynku dyrekcji kolei w Gdańsku odkryto tajemnicze pomieszczenie i przedmioty sprzed prawie wieku
Źródło wideo: Podpisz proszę Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Źródło zdj. gł.: Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
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W trakcie remontu zabytkowego budynku Dyrekcji Kolei w Gdańsku odkryto tajemnicze pomieszczenie. W jego środku znaleziono historyczne artefakty. Najstarsze sięgają nawet lat 30. ubiegłego wieku.

Odkryciem wewnątrz budynku Dyrekcji Kolei, 2 października pochwalił się Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Trwający tam remont odsłonił wejście do pomieszczenia, przypominającego strych, mimo, iż znajduje się ono na drugim piętrze budynku. To tak zwany strop pośredni, konstrukcja, która podtrzymywała sufit nad olbrzymią salą konferencyjną budynku.

W trakcie remontu budynku Dyrekcji Kolei odkryto tajemnicze pomieszczenie i przedmioty sprzed prawie wieku
W trakcie remontu budynku Dyrekcji Kolei odkryto tajemnicze pomieszczenie i przedmioty sprzed prawie wieku
Źródło zdjęcia: Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Pomieszczenie musiało być zamknięte przez dziesięciolecia, ponieważ konserwatorzy znaleźli w nim artefakty z głębokiej przeszłości m.in. fragmenty historycznych gazet i listów. "Dla niektórych to zwykłe śmieci wzbudzające jedynie uśmiech politowania, dla innych drobne, lecz zawsze ekscytujące ślady z przeszłości. Fragmenty gazet i korespondencji pochodzą z lat 30. ubiegłego wieku" - tłumaczy Marcin Tymiński, rzecznik PWKZ.

W trakcie remontu budynku Dyrekcji Kolei odkryto tajemnicze pomieszczenie i przedmioty sprzed prawie wieku5
W trakcie remontu budynku Dyrekcji Kolei odkryto tajemnicze pomieszczenie i przedmioty sprzed prawie wieku5
Źródło zdjęcia: Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Jak wskazuje Tymiński, budowę siedziby Dyrekcji Kolei rozpoczęto 28 listopada 1911 roku. Na powierzchni 3700 metrów kwadratowych pierwotnie mieściło się 265 pokojów dla 500 urzędników. W czasach Wolnego Miasta Gdańska w budynku funkcjonowało wiele organizacji zrzeszających gdańską Polonię.

W trakcie remontu budynku Dyrekcji Kolei odkryto tajemnicze pomieszczenie i przedmioty sprzed prawie wieku6
W trakcie remontu budynku Dyrekcji Kolei odkryto tajemnicze pomieszczenie i przedmioty sprzed prawie wieku6
Źródło zdjęcia: Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

W grodnie odnalezionych eksponatów, są także fragmenty dachówki marsylskiej z żółtej gliny, glazowanej w kolorze grafitowym. Jak informuje Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, "najbliższe złoża tego surowca znajdowały się w Knybawie i niewykluczone, że to stamtąd pochodził materiał, z którego wykonano dachówkę. Dzisiejszy kolor dachu znacznie różni się więc od swojego oryginału".

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
GdańskHistoriaTrójmiastoZabytki
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