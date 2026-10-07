Trójmiasto Tajemnicze pomieszczenie odkryte podczas remontu. A w nim skarby z przeszłości Damian Nowicki |

W trakcie remontu budynku dyrekcji kolei w Gdańsku odkryto tajemnicze pomieszczenie i przedmioty sprzed prawie wieku Źródło wideo: Podpisz proszę Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Źródło zdj. gł.: Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

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Odkryciem wewnątrz budynku Dyrekcji Kolei, 2 października pochwalił się Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Trwający tam remont odsłonił wejście do pomieszczenia, przypominającego strych, mimo, iż znajduje się ono na drugim piętrze budynku. To tak zwany strop pośredni, konstrukcja, która podtrzymywała sufit nad olbrzymią salą konferencyjną budynku.

W trakcie remontu budynku Dyrekcji Kolei odkryto tajemnicze pomieszczenie i przedmioty sprzed prawie wieku Źródło zdjęcia: Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Pomieszczenie musiało być zamknięte przez dziesięciolecia, ponieważ konserwatorzy znaleźli w nim artefakty z głębokiej przeszłości m.in. fragmenty historycznych gazet i listów. "Dla niektórych to zwykłe śmieci wzbudzające jedynie uśmiech politowania, dla innych drobne, lecz zawsze ekscytujące ślady z przeszłości. Fragmenty gazet i korespondencji pochodzą z lat 30. ubiegłego wieku" - tłumaczy Marcin Tymiński, rzecznik PWKZ.

W trakcie remontu budynku Dyrekcji Kolei odkryto tajemnicze pomieszczenie i przedmioty sprzed prawie wieku5 Źródło zdjęcia: Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Jak wskazuje Tymiński, budowę siedziby Dyrekcji Kolei rozpoczęto 28 listopada 1911 roku. Na powierzchni 3700 metrów kwadratowych pierwotnie mieściło się 265 pokojów dla 500 urzędników. W czasach Wolnego Miasta Gdańska w budynku funkcjonowało wiele organizacji zrzeszających gdańską Polonię.

W trakcie remontu budynku Dyrekcji Kolei odkryto tajemnicze pomieszczenie i przedmioty sprzed prawie wieku6 Źródło zdjęcia: Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

W grodnie odnalezionych eksponatów, są także fragmenty dachówki marsylskiej z żółtej gliny, glazowanej w kolorze grafitowym. Jak informuje Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, "najbliższe złoża tego surowca znajdowały się w Knybawie i niewykluczone, że to stamtąd pochodził materiał, z którego wykonano dachówkę. Dzisiejszy kolor dachu znacznie różni się więc od swojego oryginału".