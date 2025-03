Przebrał się za księdza i ukradł wózek

Gdańsk Źródło: Google Earth

Mężczyzna w stroju księdza ukradł z klatki schodowej wózek rowerowy i próbował zabrać rower. 35-latek usłyszy zarzut kradzieży mienia o wartości 6 tys. zł. Za tego typu przestępstwo grozi kara nawet do 5 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w środę tuż po godz. 17. Policjanci z Gdańska Wrzeszcza odebrali zgłoszenie o tym, że przy ul. Kochanowskiego w Gdańsku doszło do kradzieży sportowego rowerowego wózka. Zanim funkcjonariusze dojechali na miejsce, jeszcze w trakcie przejazdu ustalili, kto jest sprawcą kradzieży.

Do jego zatrzymania doszło w pobliżu miejsca zdarzenia. 35-latek miał ze sobą kradziony wózek. "Mężczyzna najwyraźniej nie spodziewał się przyjazdu policji, ponieważ zaczął dobierać się do stojącego przed klatką roweru. Dzielnicowi zatrzymali go na gorącym uczynku, jednak to, co zobaczyli, mocno ich zdziwiło" - przekazał oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku asp. szt. Mariusz Chrzanowski.

Mężczyzna był bowiem ubrany jak duchowny. Miał na sobie czarny i długi strój przypominający sutannę, a pod szyją coś, co wyglądało jak koloratka.

- Jak się okazało, 35-latek ukradł z klatki schodowej wózek i próbował ukraść rower. Mężczyzna odkręcił koło przypięte zabezpieczeniem do stojaka, a pozostałą część odłożył w innym miejscu - wyjaśnił asp. szt. Chrzanowski.

Został złapany na gorącym uczynku, próbował ukraść rower Źródło: KWP Gdańsk

Fałszywy ksiądz został zatrzymany i przetransportowany do komisariatu. Policjanci przyjęli od pokrzywdzonych zawiadomienia i na podstawie zgromadzonych dowodów, mężczyzna usłyszy najprawdopodobniej zarzut kradzieży oraz usiłowania kradzieży mienia o łącznej wartości 6 tys. zł. Za kradzież, jak i usiłowanie kradzieży, grozi kara 5 lat więzienia.

Jeszcze dziś może usłyszeć zarzut kradzieży Źródło: KWP Gdańsk