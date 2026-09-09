Trójmiasto W kontenerze z Tajlandii było prawie 15 milionów papierosów Damian Nowicki |

KAS udaremniła przemyt prawie 15 mln papierosów z Azji Źródło wideo: Krajowa Administracja Skarbowa w Gdańsku Źródło zdj. gł.: Krajowa Administracja Skarbowa w Gdańsku

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Zgodnie z dokumentacją przewozową kontener miał trafić do Ukrainy, ale funkcjonariusze KAS ustalili, że nie przekroczył granicy i znajduje się na jednej z posesji w powiecie radomskim.

Prawie 15 mln papierosów. Zatrzymano gigantyczną kontrabandę z Tajlandii Źródło zdjęcia: Krajowa Administracja Skarbowa w Gdańsku

- Sprawdzili kontener i znaleźli prawie 15 milionów sztuk papierosów o wartości rynkowej prawie 18 milionów złotych - informuje kom. Sebastian Pakalski, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.

KAS zatrzymała kontrabandę o wartości prawie 18 mln zł Źródło zdjęcia: Krajowa Administracja Skarbowa w Gdańsku

Dwie osoby z zarzutami

Postępowanie prowadzi Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście. Śledczy ustalają mechanizm przemytu oraz osoby odpowiedzialne za organizację nielegalnego procederu.

Jak przekazuje rzecznik KAS, w sprawie zatrzymano kobietę i dwóch mężczyzn. Usłyszeli zarzuty paserstwa celnego. Wobec zatrzymanych zastosowano środki wolnościowe w postaci dozoru policyjnego, zakazu opuszczania kraju, a także poręczenia majątkowe.