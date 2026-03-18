Zamknęli bramy parku, on został w środku

Do zdarzenia doszło w Gdańsku-Oliwie Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W niedzielę, kilka minut po godzinie 21.30, gdańska straż miejska otrzymała nietypowe zgłoszenie. Dzwonił mężczyzna, który nie wiedział, jak wydostać się z Parku Oliwskiego. Przekazał, że znajduje się w pobliżu głównego wejścia od strony ulicy Opata Jacka Rybińskiego. Zapomniał opuścić teren parku przed jego zamknięciem. Park Oliwski wraz z Katedrą Oliwską tworzy cenny zespół zabytkowy i jest udostępniany spacerowiczom tylko w określonych porach: od października do kwietnia w godzinach 5-20, natomiast od maja do września do godziny 23.

Godziny otwarcia Parku Oliwskiego w Gdańsku Źródło: SM Gdańsk

Jak przekazał Robert Kacprzak z referatu prasowego Straży Miejskiej w Gdańsku, strażnicy skontaktowali się z pracownikiem Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, który przekazał numer telefonu do ochrony parku.

Po kilku minutach mężczyzna został wypuszczony i mógł wrócić do domu.

Opracowała Natalia Grzybowska