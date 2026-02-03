Usłyszeli dziwne odgłosy w ścianie szkoły. Uczniowie wezwali pomoc Źródło: Straż Miejska Gdańsk

Patrol z Referatu Ekologicznego Straży Miejskiej w poniedziałek po godzinie 12 dostał zgłoszenie ze szkoły dla chłopców przy ulicy Do Studzienki w Gdańsku. Uczniowie poinformowali o podejrzanych odgłosach w ścianie budynku.

"Uczniowie byli przekonani, że to myszy, aż do momentu, gdy zajrzeli dokładniej. Okazało się, że pod parapetem, w korytku na deszczówkę schroniło się siedem młodych nietoperzy. Były ciche, wtulone w siebie i zupełnie bezbronne" - opisują strażnicy miejscy.

Siedem młodych nietoperzy schroniło się pod parapetem Źródło: Straż Miejska Gdańsk

Nietoperze trafiły pod opiekę weterynarzy

Funkcjonariusze zabezpieczyli zwierzęta i przewieźli je do kliniki weterynaryjnej "Zwierzyniec" przy ulicy Kartuskiej. Tam nietoperze trafiły pod opiekę weterynarzy.

"Ta sytuacja po raz kolejny pokazuje, jak ważne jest reagowanie na pozornie drobne sygnały. Czasem 'dziwne dźwięki w ścianie' to czyjeś całe życie" - podsumowali strażnicy.

