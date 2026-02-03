Usłyszeli dziwne odgłosy w ścianie szkoły. Uczniowie wezwali pomoc

Patrol z Referatu Ekologicznego Straży Miejskiej w poniedziałek po godzinie 12 dostał zgłoszenie ze szkoły dla chłopców przy ulicy Do Studzienki w Gdańsku. Uczniowie poinformowali o podejrzanych odgłosach w ścianie budynku.
"Uczniowie byli przekonani, że to myszy, aż do momentu, gdy zajrzeli dokładniej. Okazało się, że pod parapetem, w korytku na deszczówkę schroniło się siedem młodych nietoperzy. Były ciche, wtulone w siebie i zupełnie bezbronne" - opisują strażnicy miejscy.
Nietoperze trafiły pod opiekę weterynarzy
Funkcjonariusze zabezpieczyli zwierzęta i przewieźli je do kliniki weterynaryjnej "Zwierzyniec" przy ulicy Kartuskiej. Tam nietoperze trafiły pod opiekę weterynarzy.
"Ta sytuacja po raz kolejny pokazuje, jak ważne jest reagowanie na pozornie drobne sygnały. Czasem 'dziwne dźwięki w ścianie' to czyjeś całe życie" - podsumowali strażnicy.
Autorka/Autor: MAK/PKoz
Źródło: Straż Miejska Gdańsk
Źródło zdjęcia głównego: Straż Miejska Gdańsk