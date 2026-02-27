Unikatowa armatka z bursztynu i złota wróciła do Gdańska

Logo strona główna
Trójmiasto

Muzeum Gdańska kupiło unikatową armatkę wykonaną z bursztynu i złota. Obiekt powstał prawdopodobnie około 360 lat temu i jest przypisywany jednemu z najwybitniejszych gdańskich bursztynników XVII wieku.

Muzeum Gdańska zakupiło unikatową armatkę wykonaną z bursztynu i złota, zdobioną kamieniami szlachetnymi. Od piątku jest ona prezentowana w Muzeum Bursztynu w Gdańsku (oddział Muzeum Gdańska).

Jak przekazał rzecznik muzeum dr Andrzej Gierszewski, obiekt powstał prawdopodobnie około 360 lat temu i, choć nie jest sygnowany, jest przypisywany Michaelowi Schödelookowi, jednemu z najwybitniejszych bursztynników XVII-wiecznego Gdańska.

"Zachowane detale, konstrukcja oraz porównania z jedynym sygnowanym egzemplarzem Schödelooka, przechowywanym obecnie w Westpreussisches Landesmuseum w Warendorf, czynią z gdańskiego obiektu zabytek o wyjątkowej wartości historycznej i naukowej" - przekazał rzecznik muzeum.

Zakup armatki "to symboliczny moment"

Armatka waży niemal kilogram. Ma 34 centymetry długości, 13,7 centymetra wysokości i 12,5 centymetra szerokości. Jak podkreślił dr Gierszewski, na świecie zachowały się jedynie dwa porównywalne obiekty tego typu.

Dyrektor muzeum prof. Waldemar Ossowski ocenił zakup armatki jako "niezwykle symboliczny moment". "Mamy do czynienia z obiektem, który powstał w XVII-wiecznym Gdańsku, opuścił miasto, trafiając do rąk europejskich elit, by po wiekach powrócić jako część publicznej kolekcji" - powiedział.

Autentyczność oraz wysoką klasę artystyczną armatki potwierdzają cztery niezależne opinie eksperckie z zakresu historii sztuki, bursztynnictwa, gemmologii oraz badań materiałowych. Autor jednej z nich, dr Jacek Bielak z Uniwersytetu Gdańskiego, poinformował, że od 1827 do 1999 roku obiekt pozostawał w posiadaniu francuskiej gałęzi rodu Rothschild.

"Rothschildowie byli również znanymi mecenasami i kolekcjonerami dzieł sztuki. W XIX wieku właściciele zdecydowali się jeszcze bardziej wyeksponować jej piękno, zdobiąc ją szlachetnymi materiałami" - podał.

Z tego okresu pochodzą XIX-wieczne złote okucia, wykonane prawdopodobnie w paryskiej pracowni Alfreda André dla barona Alphonse’a de Rothschilda. Podczas II wojny światowej dzieło zostało zagrabione przez nazistowskie Niemcy, jednak po jej zakończeniu wróciło do właścicieli.

Po śmierci baronowej Batshevy de Rothschild w 1999 roku armatkę wystawiono na aukcji w domu Christie’s. Rok później obiekt zakupiła paryska Galeria Kugel. W 2025 roku dzieło było prezentowane na wystawach na całym świecie. Ostatecznie Muzeum Gdańska nabyło je za 650 tysięcy euro.

Zakup możliwy dzięki dotacjom

Zakup był możliwy m.in. dzięki dotacji w wysokości 500 tysięcy złotych z programu "Rozbudowa zbiorów muzealnych 2025", finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Darowiznę przekazał również Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku w wysokości 200 tysięcy złotych oraz Fundacja Totalizatora Sportowego. Pozostałe środki pochodziły z budżetu muzeum.

Dyrektor muzeum podkreślił, że pozyskanie armatki było świadomą inwestycją w dziedzictwo kulturowe miasta. "Uznaliśmy, że jesteśmy zobowiązani do tego, by tak wyjątkowe dzieło nie pozostawało w magazynie ani nie trafiło do prywatnej kolekcji. Musiało wrócić do Gdańska" - zaznaczył.

pc

Opracowała Natalia Grzybowska /tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: B. Kentzer, mat. Muzeum Gdańska

