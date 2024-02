Jest decyzja sądu w sprawie Magdaleny Adamowicz. Była oskarżona o oszustwa podatkowe

czytaj dalej

Steven McDougal został oskarżony o morderstwo 11-letniej dziewczynki w Teksasie - informują amerykańskie media. Ciało Audrii Cunningham zostało znalezione we wtorek w rzece, przywiązane sznurem do dużej skały. Jak przekazały służby, McDougal był przyjacielem jej rodziny, a w dniu zaginięcia miał podwieźć dziewczynkę w drodze do szkoły.