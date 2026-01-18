Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Uderzył w radiowóz, później w inne auto. Miał przy sobie narkotyki

366-293644
Gdańsk
Źródło: Google Earth
Policjanci z Gdańska podejrzewali, że jeden z kierowców może mieć przy sobie narkotyki. Mężczyzna nie chciał poddać się kontroli, "gwałtownie ruszył do przodu, uderzając najpierw w radiowóz, a potem w inny zaparkowany pojazd". Środki odurzające znaleziono nie tylko przy nim, ale też w jego mieszkaniu.

Kryminalni z Gdańska uzyskali informację, że jedną z ulic gdańskiej dzielnicy Zaspa porusza się samochód marki Skoda, którego kierowca może posiadać środki odurzające. Mundurowi udali się na miejsce i - przy użyciu nieoznakowanego radiowozu - zablokowali trasę przejazdu Skody, a następnie polecili kierowcy wyłączenie silnika oraz opuszczenie auta.

"Mężczyzna nie zastosował się do poleceń funkcjonariuszy i gwałtownie ruszył do przodu, uderzając najpierw w radiowóz, a potem w inny zaparkowany pojazd. Aby zapobiec próbie ucieczki, policjanci natychmiast zareagowali i wybili w pojeździe szybę pałką teleskopową, a następnie wyciągnęli 27-latka z pojazdu i zatrzymali go" - przekazała Komenda Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Podczas przeszukania samochodu w torbie sportowej funkcjonariusze znaleźli opakowanie z białą, zbryloną substancją.

Policjanci zabezpieczyli woreczek z białą, zbryloną substancją
Policjanci zabezpieczyli woreczek z białą, zbryloną substancją
Źródło: KWP Gdańsk

Kolejne substancje ujawniono w mieszkaniu 27-letniego Gdańszczanina.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kolizja podczas ucieczki przed policją
Zepchnął z drogi inny samochód, by uciec przed policją. Nagranie
Kielce
Uciekał z 3 zakazami i promilem alkoholu
Uciekał przed policją, spowodował kolizję. Był pijany, miał trzy zakazy prowadzenia
WARSZAWA
Policyjny pościg. Motocyklista uderzył w nieoznakowany radiowóz
Uciekał jak szalony motocyklem przed policją. W końcu uderzył w radiowóz
Katowice

Ponad dwa tysiące porcji narkotyków

Z uwagi na podejrzenie, że mężczyzna kierował pojazdem pod wpływem narkotyków, w szpitalu pobrano mu krew do badań. Znalezione u niego substancje przekazano do analizy biegłemu.

Zatrzymany trafił do aresztu
Zatrzymany trafił do aresztu
Źródło: KWP Gdańsk

Wstępna opinia wykazała, że policjanci zabezpieczyli znaczną ilość narkotyków w postaci ponad dwóch tysięcy porcji klefedronu oraz marihuany. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator przedstawił podejrzanemu zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających oraz uszkodzenia radiowozu i spowodowania strat w wysokości dwóch tysięcy złotych.

Decyzją sądu 27-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za zarzucane czyny grozi mu kara do 12 lat więzienia za obrót narkotykami oraz do pięciu lat za zniszczenie mienia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
TVN24 HD

TVN24 HD
NA ŻYWO

TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ng/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KWP Gdańsk

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaGdańskkolizjaDrogi w PolsceTrójmiasto
Czytaj także:
Zakupy online
Z tej usługi korzystają miliony Polaków. Ważny termin
BIZNES
Zbigniew Ziobro
"Wie, że dzisiaj w Polsce przed wymiarem sprawiedliwości nie ucieknie"
Polska
imageTitle
Bez fajerwerków, ale z punktami. Tym razem bez podium dla Polki
Najnowsze
imageTitle
Mył podłogi, wszedł na tenisowy szczyt. Korty opuszczał tramwajem
EUROSPORT
Policja bada szczegóły zdarzenia (zdjęcie ilustracyjne)
Zablokowali drogę ekspresową, odpalili fajerwerki i race. Policja apeluje
Trójmiasto
Lawiny w austriackich Alpach zabiły osiem osób
Lawiny w alpejskich kurortach. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych
METEO
imageTitle
Krótka piłka Sabalenki. Liderka rankingu gra dalej
EUROSPORT
Czy można zmrozić jezioro i po nim przejść?
Można zamrozić jezioro ciekłym azotem i po nim przejść? "Odradzam"
KONKRET24
imageTitle
Szalony przebieg decydującego seta. Williams walczyła jak za dawnych lat
Najnowsze
Nowe samochody na parkingu terminalu w Essen, Niemcy
Zapowiedź Trumpa, branża alarmuje. "Koszty byłyby ogromne"
BIZNES
imageTitle
Godziny poniedziałkowych meczów Polaków w Australian Open. Sprawdż plan
EUROSPORT
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Cały kraj w lodowatym potrzasku
METEO
Grafika Zdzisława Beksińskiego przekazana na aukcję WOŚP przez Muzeum Historyczne w Sanoku
Zdzisław Beksiński wspierał WOŚP. Pomoc, która trwa nadal
Rzeszów
Hyunmoo-5
Nie mogą mieć broni jądrowej, stawiają na "bestię"
Świat
imageTitle
Siostra gwiazdy NBA zadebiutowała w polskiej ekstraklasie
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
Ziobro z azylem. "Prezydent Karol Nawrocki nie pomagał"
Polska
Ktoś wziął pomidory za rozżarzone węgle
Dostali zgłoszenie o "rozżarzonych węglach" na drodze. Znaleźli coś innego
WARSZAWA
Trafiła do aresztu
Miała być świadkiem, "zaczęła wyzywać tłumaczkę". Ma wrócić do kraju
Białystok
Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności
Wymachiwał siekierą. Groził, że wysadzi dom
Lublin
Dziecko było pod opieką pijanych rodziców (zdjęcie ilustracyjne)
"Często kończy się ciężkimi powikłaniami". Lekarka apeluje do rodziców
Zdrowie
Lód, mróz
Silny mróz. W jednym miejscu na mapie zrobiło się pomarańczowo
METEO
nękanie cyberprzemoc media społecznościowe nastolatek
Wygenerowali zdjęcie nagiej koleżanki. "Nie można udawać, że nic się nie stało"
WARSZAWA
Donald Trump
Groźby Trumpa. Nowe terytorium "za wszelką cenę"
BIZNES
Delcy Rodriguez przed złożeniem raportu w parlamencie w Caracas
Zmiany na szczytach władzy. "Nie jest w stanie przetrwać bez zgody Amerykanów"
Świat
Pożar budynku mieszkalnego w Gęsiance
Nad ranem wybuchł pożar domu. Pięcioosobowa rodzina nie może do niego wrócić
WARSZAWA
imageTitle
Niespodzianka w Melbourne. Student z Nowego Jorku ograł znanego rywala
EUROSPORT
Interwencja strażaków w Milanówku (zdjęcie ilustracyjne)
Wybuch w domu wielorodzinnym. Jedna osoba nie żyje
Olsztyn
Akcja poszukiwawcza po odnalezieniu wraku samolotu w Indonezji
Katastrofa lotnicza w górach. Znaleźli pierwszą ofiarę
Świat
Jantar Unity
Kolos w Szczecinie. Kolejka do wejścia na pokład
Szczecin
Mieszkańcy Kijowa walczą z mrozem
Pod kołdrę w bieliźnie termicznej i z kotem. Mróz trzyma mocno, a ogrzewania nie ma
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica