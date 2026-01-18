Uderzył w radiowóz, później w inne auto. Miał przy sobie narkotyki

Gdańsk Źródło: Google Earth

Kryminalni z Gdańska uzyskali informację, że jedną z ulic gdańskiej dzielnicy Zaspa porusza się samochód marki Skoda, którego kierowca może posiadać środki odurzające. Mundurowi udali się na miejsce i - przy użyciu nieoznakowanego radiowozu - zablokowali trasę przejazdu Skody, a następnie polecili kierowcy wyłączenie silnika oraz opuszczenie auta.

"Mężczyzna nie zastosował się do poleceń funkcjonariuszy i gwałtownie ruszył do przodu, uderzając najpierw w radiowóz, a potem w inny zaparkowany pojazd. Aby zapobiec próbie ucieczki, policjanci natychmiast zareagowali i wybili w pojeździe szybę pałką teleskopową, a następnie wyciągnęli 27-latka z pojazdu i zatrzymali go" - przekazała Komenda Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Podczas przeszukania samochodu w torbie sportowej funkcjonariusze znaleźli opakowanie z białą, zbryloną substancją.

Policjanci zabezpieczyli woreczek z białą, zbryloną substancją Źródło: KWP Gdańsk

Kolejne substancje ujawniono w mieszkaniu 27-letniego Gdańszczanina.

Ponad dwa tysiące porcji narkotyków

Z uwagi na podejrzenie, że mężczyzna kierował pojazdem pod wpływem narkotyków, w szpitalu pobrano mu krew do badań. Znalezione u niego substancje przekazano do analizy biegłemu.

Zatrzymany trafił do aresztu Źródło: KWP Gdańsk

Wstępna opinia wykazała, że policjanci zabezpieczyli znaczną ilość narkotyków w postaci ponad dwóch tysięcy porcji klefedronu oraz marihuany. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator przedstawił podejrzanemu zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających oraz uszkodzenia radiowozu i spowodowania strat w wysokości dwóch tysięcy złotych.

Decyzją sądu 27-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za zarzucane czyny grozi mu kara do 12 lat więzienia za obrót narkotykami oraz do pięciu lat za zniszczenie mienia.

